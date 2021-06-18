/636300/تعرف-على-المنتخبات-التي-حسمت-موقفها-في-الصعود-للأدوار-المتقدمة-من-يورو-٢٠٢٠

حسم المنتخب الإيطالي موقفه في الصعود إلي الأدوار المتقدمة من بطولة أمم أوروبا ٢٠٢٠ من المجموعة الأولى من البطولة في الجولة الثانية قبل إنتهاء دور المجموعات للبطولة.

وفي المجموعة الثانية حسم المنتخب الهولندي الصعود إلى الأدوار المتقدمة من بطولة بعد حصد ستة نقاط في المجموعة من جولتي قبل إنتهاء دور المجموعات بجولة واحده.

تستمر المنافسة في الجولة الثالثة والمستمرة بين المنتخب الويلزي المنتخب السويسري علي المركز الثاني والمتأهل الأدوار المتقدمة من البطولة.

وفي المجموعة الثانية من بطولة اليورو ٢٠٢٠ حسم المنتخب البلجيكي مقعده في الأدوار المتقدمة من البطولة بعد حصده ستة نقاط من جولتين من أصل ثلاث جولات من دور المجموعات.

ضمن المنتخب الهولندي الصعود إلى الأدوار المتقدمة من دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا ٢٠٢٠ ، وذلك قبل إنتهاء جولات دور المجموعات للبطولة ، وحصدت طواحين هولندا ستة نقاط من أصل مباراتين في دور المجموعات .

تتوهج وتذداد حرارة الجولة الثالثة من دور المجموعات في المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة بين أصحاب المراكز الثانية والثالثة في المجموعتين ومحاولة تحقيق الفوز وحجز مقعد في الأدوار المتقدمة من البطولة، بعد احمد رصيد كلا المركزين في المجموعتين بثلاث نقاط فقط .