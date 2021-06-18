جدة - نرمين السيد - أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صلاة الجمعة بمسجد الشامى بالمحلة الكبرى.



جدة - نرمين السيد - أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صلاة الجمعة بمسجد الشامى بالمحلة الكبرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، النائب عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، النائب محمود الشامى، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. وزير الأوقاف ومحافظ الغربية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الشامى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.