وفد الإدارة المحلية بالنواب يزور مشروع تطوير وإنشاء ساحة مصر ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - وتفقدت اللجنة اليوم مشروع تطوير وإنشاء ساحة مصر، ومشروع écla "قرية الكروان سابقا"، وذلك برفقة محافظ بورسعيد، وعمرو عثمان، نائب المحافظ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكد عادل الغضبان، أن المحافظة تمتلك 5 قرى شاطئية، متابعا: "نقوم بفتح الاستثمار لتعظيم موارد المحافظة، وفتحنا الاستثمار على هذه القرية"، وقال: المحافظة تمتلك ولا تدير، ونعطى أهل الخبرة يديروا، والقرية كان معدل الربح السنوى منها نحو 6 ملايين جنيه، وبعد الطرح للاستثمار والتطوير أصبح معدل الربح السنوى 22 مليون جنيه، وفى نهاية شهر 8 أو 9 خلال العام الجارى، سنفتتح هذه القرية.

وقدم القائمون على مشروع إنشاء وتطوير ساحة مصر، شرحا تفصيليا، حيث يتضمن إنشاء تمثال مصر "أم الدنيا" وهو يعبر عن التاريخ، وحديقة التاريخ، ولاند مارك، ومنطقة مطاعم وكافيتريات، وساحة مجهزة لغرفة كنترول وتحكم لإقامة أى احتفالات.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "هذا المشروع جيد، ومصر كلها هتتفرج عليكم، الفكرة جيدة، والناس تيجى تزور هذا المشروع، وأود التأكيد على أن العمل يجب أن يكون إبداعه 200%، حتى لا يضيع مجهوده".

وأشاد السجينى، بمشروع تطوير وإنشاء ساحة مصر، وقال إنه إحدى المشروعات التجميلية والحضارية التى يتم إنشاؤها فى بورسعيد، متابعا: "وفقا لما تم عرضه، العمل يتضمن أعمال لاند سكيب وأعمال فنية، مثل تمثال يمثل حالة فنية حضارية تعكس تاريخ المحافظة، فتحية لمتخذ قرار العمل وهذا المشروع، وممول المشروع أحد المستثمرين بالمحافظة، بالتالى لن يكلف الخزانة العامة أى مبالغ".

وتفقد الوفد البرلمانى مشروع إكلات "قرية الكروان سابقا" التابعة للجهاز التتفيذى، وفكرة المشروع هى إنشاء البحيرة ذات المياه الزرقاء على مساحة 7 آلاف متر مربع، واللاجون، حيث تسلم الوحدات مفروشة بالأجهزة الكهربائية، وفقا للقائمين على تنفيذ المشروع.

كما تفقد محافظ بورسعيد، ووفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع قرية بالما السياحية، وتفقد الوفد أيضا، استاد بورسعيد، واستمع لمطالب مجلس إدارة النادى برئاسة اللواء طارق عمار، حول بقاء النادى فى موقعه وعدم نقله لأى مكان آخر فى إطار عملية تطوير استاد النادى المصرى.

وتحدثت إدارة النادى حول الإنجازات والنشاطات التى يمارسها عدد كبير من أبناء محافظة بورسعيد داخل النادى، بالإضافة إلى إنجازات الفريق الأول لكرة اليد.

ويشارك فى الزيارة، النواب: محمد الحسينى، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، محمود البرعى، محسن أبو سمنة، أسامة الأشمونى، محمد طلبة عبد السلام.