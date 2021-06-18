«الصحة العالمية»: السلالة الهندية من كورونا ستكون الأكثر انتشارا بالعالم

قالت منظمة الصحة العالمية، إن السلالة الهندية من فيروس كورونا فى طريقها لتصبح السلالة السائدة فى العالم بسبب سرعة انتشارها وتفشيها، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.
وكانت الصحة البريطانية، قد أعلنت أن السلالة الهندية من كورونا أكثر عدوى من البريطانية بنسبة 60%، وكانت صحيفة التايمز البريطانية قالت إن حكومة بوريس جونسون تبحث تأجيل إنهاء قيود كورونا لشهر من أجل إعطاء الشركات وأصحاب الأعمال موعدا مؤكدا، والسماح بمزيد من الوقت أمام البريطانيين للحصول على جرعتى اللقاح.
وأوضحت الصحيفة أنه يجرى مناقشة خطط لتأجيل إما أسبوعين أو أربعة أسابيع للمرحلة الأخيرة من تخفيف القيود، المقررة فى 21 يونيو، ولذلك لو ظلت السلالة الهندية لفيروس كورونا تسبب ارتفاعا كبيرا فى الإصابات وحالة دخول المستشفيات.
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