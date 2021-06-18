يورو 2020.. تعادل سلبي بين السويد وسلوفاكيا في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع منتخبي السويد وسلوفاكيا بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين حاليا على ملعب "جازبروم أرينا" بمدينة سان بطرسبرج الروسية ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حالياً وتستمر حتى الحادى عشر من شهر يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخباً وتستضيفه 11 مدينة مختلفة.

السويد ضد سلوفاكيا

وجاء تشكيل منتخب السويد كالتالي: أولسن، لوستيج، ليندلوف، أوجويتسنسون، لارسون، إيكدال، بيرج، فورسبيرج، إيزاك، أولسون، دانيلسون.

فيما جاء تشكيل سلوفاكيا كما يلي: دوبرافاكا، بيكاريتش، ستيكا، دودا، هروسوفيسكي، سكرينيار، هوبوكان، هامسيك، كوكا، ماك، كوسيلنتش.

ودخل منتخب السويد المباراة وبحوزته نقطة واحدة في وصافة المجموعة الخامسة بعد التعادل مع إسبانيا في مباراة الجولة الأولى من البطولة، حيث يأمل في تحقيق الفوز والنقاط الثلاث للاقتراب كثيراً من دور الستة عشر.

في المقابل، يخوض سلوفاكيا المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما أسقط بولندا بقيادة روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني في مباراة الجولة الأولى بهدف نظيف.

ويأمل منتخب سلوفاكيا الذي استطاع أن يحقق الفوز الوحيد في المجموعة أن يحصل على النقاط الثلاث ومن ثم التأهل الى دور الستة عشر دون انتظار نتائج الفرق الأخرى في المجموعة.

وسجل منتخب سلوفاكيا ظهوره في اليورو للمرة الثانية على التوالي، بعدما شارك للمرة الأولى في تاريخه في النسخة الماضية 2016، ونجح في التأهل لدور الستة عشر قبل أن يسقط أمام ألمانيا بثلاثة اهداف دون مقابل.