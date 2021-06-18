المعمل الجنائي: قائد مقطورة المواد البترولية غادر «البنزينة» فور اندلاع الحريق بالمنوفية

كذبت معاينة المعمل الجنائي ما تم تداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشوب حريق ضخم وإنفجار سيارة داخل إحدى محطات الوقود بالمنوفية . بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب حريق بسيارة نقل بمقطورة محملة بمواد بترولية أثناء تواجدها داخل محطة وقود - بمركز الباجور بالمنوفية، وقيام قائدها بالتحرك خارج محطة الوقود فور إندلاع الحريق بالسيارة.. على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون إنفجار السيارة المُشار إليها .. ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو وفيات.

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