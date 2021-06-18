كاف يعلن عدد مشجعي مباراة الأهلي والترجي في المدرجات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موافقته رسميا على حضور 5000 مشجع لمباراتي الترجي التونسي والأهلي المصري والوداد المعربي مع كايزر تشيفز الجنوب افريقي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الترجي نظيره الأهلي فى السادسة مساء غدا على ملعب رادس الأوليمبي بتونس ، بينما يستقبل الوداد كايزر تشيفز على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في التاسعة مساء اليوم ذاته.

وأكد الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي إن السماح بحضور الجماهير جاء بناء على طلب من الاتحاد المضيف وموافقات الجهات الحكومية والصحية في تونس والمغرب.

وشدد الكاف على أنه يجب اتباع جميع الاحترازات الطبية في جميع الأوقات فيما يتعلق ببروتوكولات كوفيد 19 الصحية.

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الأهلي المصري والترجي التونسي في تمام الساعة السادسة مساء غدا (السبت)، على الملعب الأولمبي "حمادي العقربي" في رادس، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينهي الأهلي اليوم (الجمعة)، استعداداته لمواجهة الترجي، حيث يضع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر اللمسات الأخيرة على الخطة التي سيخوض بها المباراة.

ويسعى موسيماني للخروج بنتيجة إيجابية في مباراة الغد، على أمل حسم بطاقة الصعود من مباراة العودة بالقاهرة على ملعب "الأهلى والسلام" يوم 26 يونيو الجاري.