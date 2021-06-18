إنفوجراف- اجتماعات وافتتاحات.. الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة

جدة - نرمين السيد - وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وأشار الحصاد الأسبوعى للوزارة إلى الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وتناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات القومية التابعة لوزارة الزراعة، منها تطوير محطة "الزهراء" العريقة للخيول العربية المصرية الأصيلة، باعتبارها واحدة من أشهر مزارع الخيول الاصيلة فى العالم التى تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة، فضلا عن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومسؤولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.



كما انعقدت اللجنة الوزارية للقطن بمقر وزارة قطاع الاعمال، حيث تضم اللجنة فى عضويتها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إذ ناقشت اللجنة فى اجتماعها الإجراءات والخطوات التمهيدية لتعميم المنظومة الجديدة لتجارة الأقطان الزهر فى كافة المحافظات بداية من الموسم 2021 - 2022.

واستعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أمام جلسة الاستماع بلجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، محاور السياسة الزراعية، وخطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والخطوات التى اتخذتها الوزارة مؤخرا، لتحقيق الأمن الغذائى، وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة فى مصر، كما ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الأمم المتحدة فى الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضى والجفاف، مؤكدا أن مصر تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضى والتألقم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.



وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع الشركات العاملة فى مجال الالبان ومنتجاتها، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات الوزارة وغرفة الصناعات الغذائية وممثلين عن المنتجين ومراكز وجمعيات الألبان، حيث استعرض جهود الدولة فى تطوير مراكز تجميع الالبان، وآليات التعاون لخدمة صغار المربين والمنتجين، كما أعلن وزير الزراعة، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 9 يونيو 2021، حيث بلغ حوالى 3 ملايين و586 ألف و462 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 400 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمكتب الاعلامى للوزارة، عدد خاص من الانفوجراف والفيديو، بمناسبة مرور 7 سنوات على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، بعنوان: "الرئيس السيسى .. 7 سنوات من الإنجازات نهضة زراعية شاملة "2014- 2021"، واستعرض العدد ملخصا بالعناوين حول اهم الانجازات والطفرات التى تحققت فى القطاع الزراعى ومجالاته المختلفة من انتاج نباتى وحيوانى وداجنى وسمكي، فضلا عن المشروعات التنموية الكبرى والعملاقة التى تم تنفيذها على مدار السنوات السبع الاخيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، والتى ساهمت فى تحقيق نهضة زراعية شاملة فى مصر، واستمرار قطار التنمية الزراعية فى جميع ربوع مصر، ذلك بالاضافة الى مجال التحول الرقمى، ومجال دعم الصادرات الزراعية المصرية، والخدمات والدعم غير المسبوق والذى تقدمه الدولة للفلاح والمربى.



كما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ما أشيع مؤخرا عن استخدام مضادات حيوية محظورة عالميا فى مزارع الدواجن، مشيرة إلى أن كل الأدوية البيطرية بما فيها المضادات الحيوية سواء المحلية أو المستوردة، والمستخدمة فى علاج الدواجن سليمة وآمنة ومطابقة للمواصفات والمعايير الصحية العالمية.

وقام الدكتور محمد زكريا مساعد وزير الزراعة للشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والدكتور نصر الدين الحاج ممثل منظمة الأغذية والزراعة بمصر، والدكتور محمد الأنصارى منظمة الأغذية والزراعة، والدكتور شعبان سالم رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، ولفيف من قيادات الوزارة بتوزيع شهادات التدريب على أخصائى المتابعة والتقييم بالقطاعات المختلفة بوزارة الزراعة، كما وقع اللواء الدكتور ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، وعلاء على رئيس مجموعة المتابعة والمعلومات الائتمانية بالبنك الزراعى المصرى، بروتوكول تعاون مشترك، لتقديم الخدمات التأمينية على الثروة الحيوانية المملوكة لعملاء البنك، و ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بهدف دعم مربى الثروة الحيوانية والتيسير عليهم، والتوسع فى الخدمات المقدمة لهم، بما يساهم فى تنمية الثروة الحيوانية فى مصر.



وافتتح الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ورشة العمل التشاورية الوطنية لأصحاب المصلحة لبناء خريطة طريق لتحسين الاستفادة وتعزيز فرص الاستثمار فى الثروة الحيوانية والالبان والثروة السمكية، وذلك بحضور الدكتور عادل عبد العظيم نائبا عن رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء والدكتور طلال كشلاف مدير مكتب الثروة الحيوانية بالأتحاد الإفريقى، والدكتور أحمد البلتاجى المسؤول الفنى بمكتب الثروة الحيوانية، والدكتور مصطفى خليل مدير معهد بحوث الإنتاج الحيوانى، وعدد من باحثى مركز البحوث الزراعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى العامل فى مجال الانتاج الحيوانى والألبان والاسماك، كذلك تم عقد عدة مدارس حقلية من خلال أفرع المعمل المركزى للأبحاث وتطوير النخيل فى عدة محافظات، وذلك فى إطار الدور الإرشادى للمعمل، لتوعية المزارعين على أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وأهمية ذلك فى تحقيق أفضل عائد اقتصادى.

ووقعت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات الميبدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس محمود بسيونى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية، بروتوكول تعاون لتقديم خدمات المعمل المختلفة من تدريب أو خدمات تحليلية أو استشارات فنية لخدمة قطاع الصناعات الغذائية فى مصر، كما اعلن المعمل عن اجمالى عدد العينات التى تم استلامها من العملاء هذا الاسبوع، بلغ حوالى 5 آلاف عينة، وإصدار شهادات بنتائج هذه العينات، كما أعلنت الوزارة أنه تم توريد وتشغيل جهاز الحقن المجهرى بمعهد التناسليات الحيوانية والجهاز له تطبيقات هامة فى أنظمة الإنتاج الحيوانى والتحسين الوراثى، إذ يتم استخدامه فى الطلائق المميزة وراثيا ولكن السائل المنوى لها يعانى من قلة تركيز الحيوانات المنوية أو زيادة نسبة التشوهات وفى السائل المنوى المجمد حتى لو كانت نسبة الحيوانات الحية بعد التجميد قليلة جدا.



وعقد ممثلو الإدارة المركزية للبساتين، ندوة ارشادية، بمركز الرياض فى محافظة كفر الشيخ بحضور عدد من المزارعين، لعرض التوصيات الفنية الخاصة بمحاصيل الموالح، تتضمن أهم الإرشادات خلال عملية الخدمة وخلال التزهير والعقد، فضلا عن أهم الأمراض والآفات التى تصيب الموالح مع التركيز على مرض عفن السرة والتصمغات التى تصيب الموالح، كما نظمت شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بمركز بحوث الصحراء دورة تدريبية تحت عنوان" أهمية الزراعة التعاقدية فى تطوير القطاع الزراعى المصرى" وشارك فيها 37 متدربا.

ووافقت اللجنه الإستيرادية برئاسة نائب وزير الزراعة على استيراد 96.500 رأس عجل بقرى، منهم 52.500 رأس بغرض الذبح الفورى من دولة السودان الشقيقة، بالإضافة إلى 44 ألف رأس عجل بقرى للتربية والتسمين من دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا اللاتينية، كما وافقت اللجنه على استيراد 70 ألف رأس من الأغنام الحية بغرض الذبح، منهم 25 ألف من دولة السودان الشقيقه، و45 ألف من دول أخرى، بالإضافة إلى 7 ألاف رأس من سلالة الماعز البور المتميزه بالإنتاج العالى من اللحوم والألبان، و6.500 طن من اللحوم المصنعة، كذلك تم الاعلان عن تجديد اعتماد الجوده لنظام إدارة المختبرات 17.025 لمعمل فحوص امراض الاسماك بمعمل كفر الشيخ الفرعى لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، فى حضور مندوبى المجلس الوطنى للأعتماد "الايجاك"، وقد أشاد المراجعون بمدى التنظيم والتدقيق فى المتطلبات اللازمة لمواصفات نظام ادارة الجودة بمعمل كفر الشيخ.