صور.. تفاصيل لقاء وزير الأوقاف مع قيادات الدعوة بمحافظة الغربية

جدة - نرمين السيد - حضر اللقاء الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والشيخ عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، والمستشار عبدالحميد همام رئيس محكمة استئناف القاهرة، والدكتور نوح العيسوى رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والشيخ سيد عبد المجيد مدير مديرية أوقاف الغربية، والشيخ محمد سعد العش وكيل المديرية، وعدد من السادة الصحفيين والإعلاميين، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدعوية بالمحافظة، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتباعد الاجتماعى.

وفى بداية اللقاء قدم معالى وزير الأوقاف الشكر والتقدير لمحافظ الغربية، على اهتمامه بالدعوة وتعاونه البناء مع وزارة الأوقاف، مؤكدًا معاليه على إطلاق برامج الدعوة الإلكترونية حتى تصل الأوقاف برسالتها إلى جموع الناس.





وشدد على ضرورة نشر التوعية وتوضيح الحقائق، مشيرًا إلى أن الدعوة عبر الفضاء الإلكترونى هدف استراتيجى للأوقاف فى المرحلة الراهنة، لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطى المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان.

كما أشار إلى أن وزارة الأوقاف انطلقت فى فضاء السوشيال ميديا من خلال استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، وقنوات اليوتيوب، حيث تم تطوير موقع وزارة الأوقاف "أوقاف أونلاين"، وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا، ومنصة الأوقاف العلمية.

كما تم إطلاق عدد من الصفحات والمواقع والقنوات بهدف التواصل مع الجمهور والنشر الدعوى والتثقيف الإلكترونى، بلغت 21 صفحة وموقعًا وقناة لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها؛ يُبث من خلالها كل ما هو جديد فى الفكر الدينى، إلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها.

ومن أهم وسائل نشر الدعوة الإلكترونية التى أشار إليها وزير الأوقاف:

الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية:

https://www.facebook.com/AwkafOnline

الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف:

https://www.facebook.com/prof.mokhtar.gomaa

صفحة الإعجاز الربانى فى الكون:

https://www.facebook.com/e3jazk

كما أكد الوزير أن مشروع صكوك الأضاحى، يعد نموذجا مثاليًا للشفافية والانضباط والتميز فى العمل الخيرى والإنسانى، ويحقق العديد من المزايا، ومن أهمها: صالح المضحى بتعظيم ثواب الأضحية، حيث يتحول كامل ثمن الصك إلى لحوم دون أى فاقد، ودون أى مصروفات إدارية أو خلافها، وصالح المستفيد الذى يصل إليه حقه فى الأضحية حيث كان بمنتهى العزة والكرامة.

كما تشمل المزايا الحفاظ على البيئة، حيث يتم الذبح فى الأماكن المخصصة لذلك بيطريا، بعيدًا عما كان يحدث من الذبح فى الشوارع ومداخل الأبنية وإلقاء المخلفات أو بعضها فى أماكن غير مخصصة لذلك، ما يضر بالبيئة ويشوه الوجه الحضارى للمجتمع.

ويحقق مشروع الأضاحى الاستفادة بكل جزء فى الأضحية دون أى هدر، مع الاستفادة المثلى لجلود الأضاحى وإعادة تحويل ثمنها إلى لحوم لصالح المستحقين.

وأشار إلى أن ثوابت السياسة المصرية التى أعلنها الرئيس السيسى خلال استقباله وزراء الإعلام العرب تدعو للفخر وترتكز على صوت الحكمة والعقل وممارسة السياسة النظيفة، ومن أهم معالمها أنها ترتكز على البناء لا الهدم، وتقوم على عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأحد، وتعلى قيمة الدولة الوطنية ومؤسساتها، وتتصدى بشجاعة للإرهاب وجماعات أهل الشر، ولا يمكن أن تتخذ من توظيف الجماعات الإرهابية أو المتطرفة أداة لتحقيق مصالحها أبدًا.

كما أكد أن هذه السياسات ليست مرحلية إنما هى ثوابت السياسة المصرية الراسخة، فقوة مصر قوة حكيمة لحماية أمنها القومى، وليست للاعتداء على أحد أو التآمر ضد أحد، فالسياسة المصرية لا تعرف التآمر ولا الغدر، وكما ذكر سيادته فى أكثر من موقف فإن الجيش المصرى جيش رشيد يحمى ولا يبغى، ولكنه نار تحرق المعتدى.

وبين: نعمل مع وزارة التضامن الاجتماعى ‏من خلال تخصيص خمسين مليون جنيه من الموارد الذاتية للأوقاف لصندوق عطاء لذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى كلمته رحب الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بوزير الأوقاف، مثمنًا دوره فى إيصال صحيح الدين، ونشر الخير فى ربوع مصر، مؤكدًا أن مشروع صكوك الأضاحى رائد فى مجال العمل المجتمعى، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تقوم بافتتاح المساجد بصورة أسبوعية، وهذا فأل حسن، مؤكدًا أن وزير الأوقاف صاحب همة عالية وجهد واضح فى مجال الدعوة وإعمار المساجد، وأن الهدف من ذلك هو إيصال الرسالة التى من أجلها قام هذا المشروع وهو خدمة أبناء مصر الغالية.

وفى كلمته أكد عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، على الدور البارز الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى خدمة المجتمع، مثمنًا تخصيص وزارة الأوقاف مبلغ 50 مليون جنيه لصندوق "عطاء" لذوى الاحتياجات الخاصة.