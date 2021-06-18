فيديوجراف .. الزراعات المصرية تتحدى العالمية

جدة - نرمين السيد - شهدت الزراعة المصرية تطورًا كبيرًا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث إنها استطاعت أن تصل خلال الـ 7 سنوات الماضية، إلى المرتبة الأولى عالميًا فى تصدير الموالح والفراولة المجمدة، وإنتاج الزيتون.





ويستعرض "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى، أبرز الإنجازات التى شهدتها الوزارة، حيث إنها تمكنت من تصدير ملايين الأطنان من المنتجات الزراعية على مدار 7 سنوات، وبلغ إجمالى الصادرات حوالى 5.2 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار، كما أن الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والخوخ والبطيخ احتلوا نصيب الأسد. واحتلت مصر المركز الأول عالميًا فى تصدير البرتقال لتتخطى ‏أسبانيا، كما حصدت مصر المراكز الأولى فى تصدير الموالح والفراولة المجمدة وإنتاج الزيتون. وجاءت مصر فى مقدمة الدول المنتجة للقمح والأرز وقصب السكر، وفى نهاية 2020 بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية إلى 150 دولة مستوردة، كما تم تصدير ما يزيد عن 255 ‏سلعة وصنف إلى دول العالم، ونجحت مصر فى تصدير 365 ألفا و816 طن بنجر علف من يناير وحتى يونيو 2021، وجاء العنب فى المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 55 ألفًا و964 طنًا.

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