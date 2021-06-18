غدًا .. تحويلات مرورية بميدان عرابى بالقاهرة الجديدة

جدة - نرمين السيد - قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة، لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بميدان عرابى بالقاهرة الجديدة.





وقالت الإدارة فى بيانها، اليوم الجمعة، إن ذلك يستلزم تنفيذ الغلق الكلى لحركة المرور من ميدان عرابى اتجاه طريق السويس مع تحويل حركة مرور المركبات يسارًا اتجاه شارع يوسف السباعى فيمينًا شارع مصطفى كامل اتجاه طريق السويس، اعتباراً من الساعة الواحدة صباح غد السبت السادسة نفس اليوم.

ومن جانبها، أمرت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.