صور.. محلية النواب تتفقد مشروعات لتطوير العشوائيات فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، برفقة عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددا من مشروعات تطوير بعض العشوائيات فى حى القابوطى، ومنطقة الحرفيين فى حى الضواحى، وأعمال رصف بعض الشوارع، وسط ترحيب من المواطنين.





والتف عدد من المواطنين حول المحافظ ووفد لجنة الإدارة المحلية فى منطقة القابوطى، وأشادوا بأعمال التطوير ورصف الشوارع، ووجهوا الشكر للمحافظ، وهتفوا للرئيس عبدالفتاح السيسى، مرددين: "ربنا يخليلنا السيسى".

كما تفقد الوفد أعمال تطوير عشوائيات فى حى الضواحي، وتحدث المحافظ ووفد لجنة الإدارة المحلية، مع المواطنين، الذين أشادوا بأعمال التطوير.

وأشاد مواطن بورسعيدى، بالتطوير داخل المحافظة وفى المنطقة، أمام وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال جولتها بمنطقة الحرفيين فى حى الضواحى، كما أشاد بتطوير الطرق والشوارع والميادين بالمحافظة، خلال رده على سؤال رئيس لجنة الإدارة المحلية للمواطنين فى المنطقة "عندكم مشاكل أو أى شكاوى؟".

وعرض المواطن مشكلته وتتعلق بسيارته "تاكسى" تحتاج لصيانة، ليعلن المحافظ عادل الغضبان، تكفل المحافظة بتصليح سيارته على نفقة المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه تم تطوير منطقة القابوطى وهى من أكبر المناطق العشوائية بالمحافظة، لافتًا إلى أنه لأول مرة يتم تمليك الأراضى للأهالى وهم من يقومون بالبناء، وفقا لاشتراطات معينة.

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مركز شباب الزهور وأعمال التطوير فيه، والملاعب التى تم إنشائها، وهو المكان الذى يتم بحث مسألة نقل مقر نادى بورسعيد الرياضى فيه.

وشارك فى الزيارة، النواب محمد الحسينى، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، محمود البرعى، محسن أبوسمنة، أسامة الأشمونى، محمد طلبة عبدالسلام.