صحة المواطن والوطن.. افتتاحية عدد مجلة الكرازة الجديد بقلم البابا توضراوس

جدة - نرمين السيد - يحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة، والصادر هذا الأسبوع صورتين لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعددًا من أحبار الكنيسة، الأولى خلال صلوات تدشين كاتدرائية دير الأنبا توماس السائح بالخطاطبة والثانية مع مجامع رهبان أديرة الأنبا توماس وماربقطر والأنبا موسى الأسود، وذلك فى يوم الخميس الموافق 3 يونيو الجارى.





وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس الثانى، تحت عنوان "صحة المواطن وصحة الوطن"، واستعرض قداسته إنجازات وجهود القيادة السياسية والحكومة المصرية فى المجال الطبى بالنسبة للأفراد والتنموى بالنسبة للمجتمع من خلال مفهومين متكاملين على مستويين:-

أولاً: على مستوى المواطن، إذ أبرز قداسة البابا فى أثنى عشر نقطة الخطوات التى اتخذت منها، المبادرات الرئاسية فى الكشف على الأمراض المزمنة، وإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الكبرى، والقضاء على فيروس سى.

ثانيًا: على مستوى الوطن، فأوضح قداسة البابا، أن صحة الوطن إنما تعنى قوته وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات وهو الذى استطاع الشعب المصرى الواحد بقواته المسلحة وشرطته الوطنية وبفضل القيادة السياسية الواعية والحكيمة عمله وهو ما انعكس جليًا فى ملامح عديدة منها، فتح شرايين الخير فى إنشاء وإضافة شبكة من الطرق والشوارع والكبارى والجسور التى هى الخطوة الأولى لنجاح كل مشروعات التنمية، والقضاء على العشوائيات وتوفير مساكن راقية ومجهزة ومتكاملة الخدمات، وإنشاء المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والتى هى فخر كل مصرى.

أما عن المقالات فكتب نيافة الأنبا باخوميوس، عن عمل الروح القدس فى الكنيسة تحت عنوان "الروح القدس والتعليم الكنسى".

وحول الفاعلية فى الحياة الروحية وتأثيرها على الإنسان، جاء مقال نيافة الأنبا بنيامين بعنوان "ديناميكية الحياة الروحية".

بينما تحدث نيافة الأنبا سرابيون، عن مفهوم "الإنجاب بالتبنى" والرأى الكنسى بخصوصه بمقاله الذى حمل ذات العنوان.

وبمناسبة بدء صوم الآباء الرسل منتصف الأسبوع، أكد نيافة الأنبا موسى، على أهمية تقييم الخدمة من خلال كرازتهم كمثال تحت عنوان "ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا".

وفى سياق متصل أشار نيافة الأنبا تكلا، إلى عددٍ من المبادئ فى الخدمة بمقاله بعنوان "مبادئ وأسس الخدمة".

بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.