لأول مرة.. اجتماعات للجامعة العربية بالعلمين الجديدة من 6 إلى 8 يوليو

جدة - نرمين السيد - تنعقد بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى، خلال الفترة 6 إلى 8 يوليو، اجتماعات الدورة 51 للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك برئاسة أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.





كما ستنعقد الدورة الرابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمدينة العلمين الجديدة، وبحضور عدد من الأمناء العاميين المساعديين بجامعة الدول العربية، وبمشاركة المدراء العامين ورؤساء المنظمات العربية المخصصة ومؤسسات التمويل العربية، وكذلك الأمناء العامين ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة ومؤسسات العمل العربى المشترك الأخرى.

وصرح الوزير المفوض محمد خير عبدالقادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، أن محور أعمال اجتماعات اللجنة والملتقى يدور حول التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى فى المنطقة العربية، وسيناقش ممثلى المنظمات والاتحادات العربية موضوع الاتجاهات الحديثة فى الذكاء الاصطناعى ومستقبلها فى المنطقة العربية، كما سيتم الاتفاق على وضع إطار عمل عربى موحد لمواجهة القرصنة الإلكترونية وحماية الشبكات فى مؤسسات العمل العربى المشترك، والنظر فى إنشاء مرصد عربى لتجميع البيانات والمعلومات عن الأزمات والكوارث فى المنطقة العربية.

وأضاف خير، أن هذه أول مرة تعقد فيها الأمانة العامة للجامعة اجتماعاتها فى مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع وهى فرصة للعرب ممثلى المنظمات والاتحادات ومؤسسات العمل العربى المشترك للاطلاع والتعرف على المشروعات السياحية والاستثمارية الناجحة ضمن الإنجازات والمخطط الاستراتيجى العمرانى الذى يتحقق فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمواكبة العصر فى مختلف التحديات التنموية والاقتصادية الكبرى فى جمهورية مصر العربية.