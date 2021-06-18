نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاقصر 2021 بالاسم ورقم الجلوس

يواصل رجال مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/2021، حيث يقول الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة كاملة وأسماء الأوائل فور اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر، أنه لا تزال أعمال التصحيح و تقدير درجات امتحانات الدور الأول لنهاية العام الجارى فى الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020/2021، حيث أنه مازال التصحيح مستمراً وفقاً للتعليمات والضوابط التي تم اتخاذها للحفاظ على حقوق الطلاب ومراعاة للظروف التي طرأت على العام الدراسي من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد .

وقال الدكتور محمد السيد، أن نتيجة الشهادة الإعدادية العامة سيتم إعلانها بعد انتهاء لجنة النظام والمراقبة من تجهيزها واعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث أنه من المقرر أن سيتم إتاحة رابط الكتروني للاستعلام عن النتيجة بعد الاعتماد، مناشداً أولياء الأمور عدم استعجال الإعلان عن النتيجة لإتاحة الفرصة كاملة أمام لجنة النظام والمراقبة لإنهاء أعمالها بمنتهى الدقة لصالح أبنائنا الطلاب .

وكان قد أدي داخل 145 لجنة بمحافظة الأقصر، الطلاب فعاليات إمتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، حيث أدى 18 الف طالب الامتحان فى 145 لجنة وسط تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسط تعقيم جميع اللجان حرصاً على سلامة الطلاب وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم تقليل أعداد الطلاب بكل لجنة إلى 14 طالبا تطبيقا للتباعد بين الطلاب، مشيراً إلى ضرورة التزام الطلاب والملاحظين بتطبيق الإجراءات الإحترازية، حيث تم التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات فى جميع الإدارات، لضمان سلامة واستقرار سير لجان الامتحانات، وتأمين تحركات السيارات المخصصة لنقل أوراق الأسئلة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

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