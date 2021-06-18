أيام أجازة عيد الأضحى في مصر 2021

إجازات عيد الأضحى في مصر، بعدما أعلن المركز الفلكي في المملكة العربية السعودية عن موعد قدوم عيد الأضحى في السعودية وفي مصر حيث ينتظر كلاهما رؤية الهلال لتحديد موعد عيد الأضحى، كثرت عمليات البحث عن موعد إجازة عيد الأضحى ومدة الإجازة في مصر ومحافظاتها المختلفة، حيث تقوم مصر والسعودية برؤية هلال شهر ذو الحجة في التاسع والعشرين من شهر ذو القعدة.

موعد عيد الأضحى المبارك

وبعد الإعلان المقدم من المركز الفلكي السعودي فإنه قد تقرر أن موعد عيد الأضحى هو التاسع عشر من شهر يوليو وهو يوافق يوم الاثنين، وبهذا تكون وقفة عرفات في العشرين من شهر يوليو وتستمر أيام عيد الأضحى المبارك حتى الثاني والعشرين من شهر يوليو، لتصبح مدة أيام عيد الأضحى المبارك أربعة أيام من يوم الاثنين حتى يوم الخميس.

إجازة عيد الأضحى في مصر

أما عن الإجازة المخصصة لعيد الأضحى للعاملين في القطاعات الحكومية، فإن يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية لهم ولأن العيد يوم الإثنين يتم إعطائهم يوم الأحد عطلة رسمية استكمالًا لسلسلة أيام الإجازة لعيد الأضحى، فقد قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن هذا القرار ليصير إجمالي عدد إجازات عيد الأضحى في مصر هو تسع أيام، مما يسمح للموظفين مساحة أكبر للاستمتاع بعيد الأضحى والبقاء مع العائلة لمدة أطول.

مواعيد الإجازات الرسمية في مصر المتبقية من عام 2021

وبدايةً من عيد الأضحى حتى نهاية عام 2021 هناك بعض الإجازات الرسمية للعاملين بالقطاع الحكومي مثل: