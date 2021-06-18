وزيرة الثقافة تحيل المسؤولين عن واقعة القطط بدار الأوبرا للتحقيق

جدة - نرمين السيد - ووجهت الوزيرة، بإجراء تحقيق عاجل فى الواقعة ومتابعة نتيجة التحقيقات أولا بأول، مشيرة إلى التزام وزارة الثقافة بجميع قطاعاتها وهيئاتها بمبادئ الرفق بالحيوان والمواثيق والأعراف الدولية فى هذا الشأن.
وأوضحت أن من سيثبت إدانته أو تورطه سينال العقاب طبقا للقانون، وسيتم محاسبته وردع المخطئ فورا حتى لا يتكرر هذا الأمر.
يأتى ذلك بعدما تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعى وتناقلته وسائل الإعلام، بشأن تعامل الأوبرا مع بعض القطط بصورة سيئة وغير أدمية.
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