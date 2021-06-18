صور.. السفير المصرى فى واجادوجو يلتقى رئيس وزراء بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - ونقل سفير مصر، تعازى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى ضحايا الحادث الإرهابى المروع الذى وقع فى إقليم ياجا شمال شرق البلاد يوم 5 يونيو 2021، وأعرب عن إدانة مصر لهذا العمل الإرهابى وتضامنها مع بوركينا فاسو، واستعدادها التام لمُشاركة تجاربها المُختلفة ووضع خبراتها فى المجالات التى يحتاجها الجانب البوركينى فى خدمة أشقائها، وذلك من أجل دعم وتعزيز الاستقرار ودفع عملية التنمية فى البلد الإفريقى الشقيق.

ومن جانبه، عبر رئيس الوزراء البوركينى، عن خالص امتنانه لرسائل الدعم والتضامن القوية والسريعة من المسؤولين المصريين، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة التى يوليها للإعداد الجيد من أجل سرعة عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين البلديّن، على اعتبار أنها الآلية الأمثل والأكثر فاعلية لتعزيز التعاون الثنائى وللوقوف على وضع ومستجدات ملفات التعاون.

كما أبدى رئيس الوزراء البوركينى، تطلعه للعمل على دفع التعاون فى المجالين الزراعى والصحى بين البلديّن.