فيديو رقص فتيات فى افتتاح محل يثير استياء رواد التواصل الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - ظهر الشباب والفتيات خلال الفيديو وهم يرقصون على أغانى المهرجانات بطريقة مماثلة لرقص مطربى هذه النوعية من الأغانى. وأعرب مستخدمو التواصل الاجتماعى عن استيائهم الشديد بسبب هذا السلوك غير المعتاد عليه فى افتتاح المحلات، والذى لا يتناسب مع طبيعة الشارع المصرى. لمشاهدة الفيديو اضغط

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