صور.. حوار الإنجيلية يؤكد ضرورة دعم الفن والإعلام لتأثيرهما فى بناء الوعى

جدة - نرمين السيد - حاضر فى الجلسة الافتتاحية الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فيما أدار وقدم اللقاء سميرة لوقا، رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية.

وفى الجلسة الأولى، التى جاءت تحت عنوان "المجتمع المدنى والوعى"، تحدث كل من الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسى وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور مسعد رضوان، أستاذ الإدارة العامة والمحلية واستشارى الإدارة والتنمية، فيما أدار الجلسة الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

أما فى اليوم الثانى، فشهدت الجلسة الثانية والتى جاءت بعنوان المواطنة ووحدة المجتمع "قضية سد النهضة نموذجا"، مشاركة كل من الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، والدكتورة أمانى الطويل، مدير البرنامج الإفريقى بمركز الأهرام للدراسات، فيما أدار الجلسة الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط.

أما فى اليوم الثالث والأخير، فأقيمت جلسة بعنوان "الإعلام وصناعة الوعى"، وتحدث فيها كل من الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ محمود مسلم، والدكتور محمد سعيد محفوظ، الكاتب ومستشار معهد الأهرام للصحافة، وأدارها عماد خليل، الكاتب وعضو مجلس النواب.

كما عقدت الجلسة الختامية والتى جاءت بعنوان "خلاصات وتوجهات مستقبلية"، وأدار الجلسة حسام فاروق، الكاتب الصحفى والإعلامى.

وألقى الكاتب والمفكر هانى لبيب، رئيس تحرير دوت الخليج، كلمة تحدث فيها عن المجتمع المدنى ودوره فى بناء الوعى.

كما تحدث الدكتور حسن السعدى، أستاذ تاريخ الحضارة بجامعة الإسكندرية، عن المواطنة ووحدة المجتمع "قضية سد النهضة نموذجا".

وخلال الجلسة تحدثت خيرية البشلاوى، الناقدة الفنية والكاتبة صحفية، عن الفن ودوره فى بناء الوعى.

وتحدثت الدكتورة حنان يوسف، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية عن الإعلام وصناعة الوعى.

كما شاركت فى الجلسات الدكتورة هند جاد، رئيس مؤسسة بيت العرب للثقافة والتنمية.

وشدد المنتدى فى جلسته الختامية على ضرورة دعم الفن كمؤثر فعال فى بناء الوعى بالمجتمع المصرى من خلال أعمال هادفة تساهم فى تشكيل وعى الأفراد، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتطلب وقتًا كالذى تحتاجه عملية تغيير الثقافات بأى مجتمع حتى يحدث هذا التحول.

وكان من ضمن توصيات الجلسة الختامية، دعم دور الإعلام فى بناء الوعى المجتمعى نظرا لتأثيره الفعال، وضرورة الاهتمام بالمضمون الهادف والمتطور، خاصة مع التوسع فى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى كمنافس لوسائل الإعلام فى الوقت الراهن.

وأكد المنتدى ضرورة تفعيل قوى الدولة الشاملة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى المساهمة ببناء الوعى المجتمعى لدوره المؤثر بهذا الشأن، ولمواجهة الوعى الزائف والذى يؤثر سلبا على المجتمع المصرى، مرجعًا السبب إلى أن هناك جماعات تحاول تزييف الوعى وتنسبه إلى تيارات سياسية هدامة.