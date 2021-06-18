شوقى علام: على المستفتى اللجوء لأهل الاختصاص

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن الفتوى هى صنعة لها منهجية علمية وإطار محدد كما أشار إليه المالكية فى كتبهم.





وأضاف علام، خلال لقائه الأسبوعى مع الإعلامى حمدى رزق فى برنامج "نظرة" عبر فضائية صدى البلد مساء اليوم الجمعة، أنه عندما نعمِّق النظر فى مكونات الفتوى نجد أنها تتكون من جملة من العناصر المتكاملة التى جاءت الفتوى لتجيب عنها، ويمكن حصرها فى 4 أسئلة، وهذه الأسئلة هى: هل؟ والذى يعنى هل ثبت فى هذه المسألة نص شرعى، وتعنى: التثبت الذى هو من الأسس المنهجية لدى العلماء المسلمين على جميع العصور.

السؤال الثانى هو: ماذا؟ وتعنى: ما المراد من هذا النص؟ والسؤال الثالث هو: لماذا؟ وتتعلق بمسألة التعليل، أى لماذا شرع الله سبحانه وتعالى عبادة معينة أو حكمًا معينًا، ويبدأ العقل فى التفاعل، ويفهمنا مقصود الشريعة الإسلامية من ذلك، وأن الأوامر الشرعية إنما جاءت من أجل تحقيق مصالح الخلق، والنواهى جاءت لدفع الضرر والمفاسد عن الناس.

أما السؤال الرابع فهو: كيف؟ ونعنى به: كيفية إنزال الحكم على الواقع، وهذا يحتاج إلى تدريب وتأهيل للمفتى للنزول بالحكم الشرعى على أرض الواقع بعد إدراك المتغيرات والمآلات.

وأشار المفتى، إلى أن هذه المنهجية العلمية لا تتوافر فى المجموعات الإرهابية وأصحاب الفكر المتطرف، وهو ما رصدناه من خلال فتاوى وإصدارات هذه الجماعات، ورأينا أنها غائبة تمامًا عن هؤلاء، فليس لديهم تثبت، ولا إدراك للواقع ولا مآلات ما يصدرونه من فتاوى.

وطالب المفتى، الشباب والأمة الإسلامية بأن يلجئوا فقط إلى المتخصصين من العلماء الذين حصَّلوا العلوم ولديهم المنهجية وتدربوا على تطبيقها، وهو أمر يحتاج إلى تدرج وزمن.

وقال مفتى الجمهورية: "العبث كل العبث فى إسناد أمر الفتوى إلى غير المتخصص والمؤهل لهذه المهمة، وهى أمانة، فعلى المستفتى أن يلجأ لأهل الاختصاص".

وأضاف أن منهجية دار الإفتاء المصرية فى إصدار الفتاوى هى منهجية علمية موروثة، وعندما يرد سؤال إلى دار الإفتاء فلدى علمائها منهجية وخبرات متراكمة، مشيرًا إلى أن الدار تلجأ أحيانًا إلى المتخصصين فى العلوم المختلفة مثل الطب والاقتصاد والسياسة وغيرها قبل أن تصدر فتوى فى أمر يتعلق بهذا التخصص، لاستجلاء الأمر والإلمام بجميع تفاصيله.

وأعلن فضيلة المفتى، أن دار الإفتاء بصدد إصدار موسوعة "المعلمة المصرية فى العلوم الإفتائية" وهى موسوعة كاشفة عن واقع مصرى وخبرة إفتائية طويلة، كما تجمع هذه المعلمة مبادئ العملية الإفتائية وأركانها، وتدعم التطبيق الأمثل للإفتاء على المستوى المهارى والمؤسسى.

وتابع: "لا بد من إصدار تشريع قانونى ملزم بإبعاد غير المتخصصين عن مجال الدعوة والإفتاء"، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف هى المختصة بالدعوة.