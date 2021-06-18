سفيرة مصر بالسنغال: الرئيس السيسى حريص على الارتقاء بأحوال المرأة

جدة - نرمين السيد - التقت نهى خضر، سفيرة مصر لدى السنغال وجامبيا والرأس الأخضر، بوزيرة جامبيا للمرأة والطفل Fatou Kinteh، بمقر السفارة المصرية فى داكار، وناقشتا ترأس الوزيرة لوفد بلادها المشارك فى المؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة، والدورة الثانية الاستثنائية للمجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة فى يوليو القادم.





وأشادت السفيرة بمتانة العلاقات المصرية الجامبية وروح الأخوة التى تجمع بين البلديّن الشقيقيّن، وكذلك العلاقة المتميزة التى تجمع بين الرئيسين المصرى والجامبى. كما أكدت نهى خضر، على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على الارتقاء بأحوال المرأة المصرية، وكذلك المرأة الإفريقية فى المرحلة الحالية، معربة عن رغبتها فى تطوير العلاقات الثنائية، خصوصًا فى مجال المرأة. ومن جانبها، أعربت الوزيرة، عن تطلعها لتعزيز التعاون بين البلدين، مشددةً على اهتمامها بتطوير العلاقات وتعزيزها مع مصر فى مجال المرأة لما لها من رصيد معروف ومكانة ومركز مرموقين على الساحتين الإفريقية والدولية، بالإضافة إلى الخبرة المصرية الكبيرة فى هذا المجال وما حققته من نجاحات فيه، لا سيما وأنه تم إنشاء وزارة المرأة والطفل الجامبية لأول مرة فى الحكومة الحالية.

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