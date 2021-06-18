مشادة و6 كروت حمراء في مباراة الزمالك و الأهلي للطائرة و توقف اللقاء 10 دقائق

شهدت مباراة الأهلي و الزمالك في نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 الذى انطلق فى السادسة مساء على صالة القناة بالإسماعيلية ، توقف المباراة لـ10 دقائق بعد مشادة بين لاعبي الزمالك و الأهلي ، ليشهر حكم المباراة الكارت الأحمر ضد لاعبى وجهاز فنى لكل فريق، من الزمالك مصطفى دبشة، رضا هيكل وأحد أفرد الجهاز الفني، ومن الأهلى أحمد صلاح وأحد افراد الجهاز الفني، ليتم إيقاف المباراة بعد اعتراض الجهاز الفني للناديين و اللاعبين على قرارات الحكم.

تقدم نادي الزمالك على فريق الأهلي بالفوز 2 / 1 في عدد الأشواط في نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 الذى انطلق فى السادسة مساءا على صالة القناة بالإسماعيلية .

ونجح الأهلى فى التأهل إلى نهائى كأس مصر بالفوز على الإتحاد السكندرى بنتيجة 3/0 فى نصف النهائى على نفس الصالة ، بينما فاز الزمالك فى نفس الدور على طلائع الجيش بنتيجة 3/1 .

كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد عن عدم حضور أسر اللاعبين نهائى كأس مصر المقرر له اليوم الجمعة على صالة القناة بالإسماعيلية .

ويسعى الأهلى إلى حصد اللقب لمواصلة السيطرة المحلية بعد التتويج مؤخرا أمام الزمالك ، بينما يطمح الزمالك فى مصالحة الجماهير بعد خسارة لقب الدورى و أفريقيا هذا الموسم ، فضلا عن الأخذ بالثأر من الفريق الأحمر الذى حقق الفوز فى مواجهتى الدور الأول و الثانى بالدورى .