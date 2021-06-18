فيديو.. الطاهرى: تنظيم الإخوان كثّف كل أدواته بأمريكا لتشويه الواقع فى مصر

جدة - نرمين السيد - تحدث الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عن تفاصيل اختراق جماعة الإخوان الإرهابية لدوائر صنع القرار فى الولايات المتحدة إبان ثورة 30 يونيو 2013، مشيرا إلى أنه عاصر هذه الفترة حينما عمل مراسلا صحفيا هناك.





وأوضح الطاهرى، خلال تقديمه برنامجه "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز، أن "الإخوان فى أمريكا وقت ثورة 30 يونيو، قدروا إنهم يتغلغلوا فى الوسط الأكاديمى والبحثى، ده غير شركات علاقات عامة بتشتغل لحسابهم".

وأضاف: "التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية كثّف كل أدواته فى فترة ثورة يونيو والسنوات اللاحقة، لهدف واحد فقط، وهو تشويه الواقع فى مصر وتزييفه، واستهداف محدد لرمز ثورة يونيو وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وتابع: "كان هناك عشرات المقالات يوميا فى مختلف الصحف، سواء الكبرى، أو الصحف المجانية التى توزع فى المترو ووسائل المواصلات"، مشيرا إلى أنه رصد هذه الفترة عن قرب، حيث كان يعمل مراسلا صحفيا فى الولايات المتحدة.

وأكد: "كان كل يوم المركز البحثى الفلانى، ينظم حلقة نقاشية أو جلسة خاصة عن مصر، ده كان العنوان، لكن الحقيقة كان بيبقى الحدث عبارة عن ترديد سموم عن مصر ونشرها".