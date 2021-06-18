مصر للطيران: وقف تأشيرات دخول أديس أبابا بدءا من 18 يونيو

جدة - نرمين السيد - قالت شركة مصر للطيران، إنه فى ضوء التعليمات الواردة من السلطات المختصة بدولة إثيوبيا، فإنه اعتبارا من منتصف ليل اليوم 18 يونيو سيتم وقف العمل مؤقتاً بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية لجميع الركاب المسافرين إلى مطار أديس أبابا.





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