سفير موسكو فى القاهرة: مصر شريك أساسى لروسيا فى مختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - قال سفير روسيا بالقاهرة جيورجى بوريسينكو، إن مصر تعد شريكاً أساسياً لروسيا فى مختلف المجالات، وهناك دائما تقارب فى الآراء الدولية وكذلك تعاون مشترك فى كافة المجالات السياسية، الإقتصادية، الثقافية والتجارية.





وأكد السفير الروسى -خلال حفل إطلاق عام التبادل الإنسانى المصرى الروسى فى دار الأوبرا المصرية مساء اليوم الجمعة- حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية على دعم العلاقات التى تربطه مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أن هذا الحدث المهم سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك بين الدولتين، وسيساعد الشعبين على معرفة ثقافات بعضهم البعض ونمط الحياة اليومية فى مصر وروسيا.

وقال إن العام الإنسانى المصرى الروسى كان من المفترض أن يقام فى ربيع عام 2020 ولكن تم تأجيله بسبب (كورونا) ومع ذلك فإن العلاقات الإنسانية بين البلدين لازالت تزداد قوة ومتانة.

وأشار السفير الروسى إلى أنه فى العام الماضى تمت إزالة الستار عن بعض التماثيل الروسية المهمة فى مصر، موضحاً أن الشعبين المصرى والروسى بينهما العديد من النقاط المشتركة، مشيراً إلى اهتمام المصريين بدراسة اللغة الروسية، فهم يحملون مشاعر دافئة للروس.

كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ووأولجا ياريلوفا ممثلة دولة روسيا الإتحادية ونائبة وزير الثقافـة الروسى، قد أطلقتا مساء اليوم، فعاليات عام التبادل الإنسانى المصرى الروسى، وذلك تنفيذاً لاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والرئيس الروسى فلاديمير بوتين.