فيديو- عزت إبراهيم: أتوقع حوارا استراتيجيا بين مصر وأمريكا بالفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلى، إن الدولة المصرية لديها سياسة خارجية منضبطة وتحمل رؤية حقيقية، مشيرا إلى أن السياسة المصرية الخارجية تعيش أزهى عصورها فى هذه الفترة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وخلال استضافته ببرنامج "60 دقيقة" على فضائية إكسترا نيوز، مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، اليوم الجمعة، أوضح إبراهيم: "الرئيس السيسى وضع أسس فى قضية حقوق الإنسان، ومراعاة الحقوق للجميع، وبناء الإنسان". وأضاف رئيس تحرير الأهرام ويكلى: "الولايات المتحدة صدمت الجماعة الإرهابية بموقفها من ثورة 30 يونيو، والكونجرس والبنتاجون قاموا بحماية العلاقات المصرية الأمريكية". وتابع رئيس تحرير الأهرام ويكلى: "إنجازاتنا مع الديمقراطيين فى أمريكا أفضل كثيرا من الجمهوريين، وأتوقع حوار استراتيجى بين مصر وأمريكا فى الفترة المقبلة".

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