لميس جابر: 3 قوى حكمت مصر بعد خروج الحملة الفرنسية 

جدة - نرمين السيد - تحدثت الإعلامية لميس جابر، فى برنامجها "حواديت لميس جابر" الذى يعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، عن الـثلاث قوى التى حكمت مصر بعد خروج الحملة الفرنسية وهى "الإنجليز والعثمانلية والمماليك".





وأضافت جابر، أن الصدر الأعظم ظل مسيطرًا على زمام الأمور، حتى وقع خلاف بينه وبين حسين قبطان مؤسس الأسطول العثمانى، بسبب رغبة الصدر الأعظم تعيين أحد الأشخاص يدعى "محمد باشا أبومرق" وهو أحد رؤساء الجيش العثمانى إلا أن حسين قبطان قرر تعيين "خسروا" واليا على مصر، خصوصًا أن "قبطان" كان مقرب من السلطان سليم. وذكرت أن الصدر الأعظم كان كارهًا للمماليك، فقرر تعيين محمد الألفى شيخ بلد فتسبب فى تمزق المماليك وتفرقتهم، واتفق الصدر الأعظم وحسين قبطان على قتل أمراء المماليك أو سجنهم أو إرسالهم للسلطان، كما أن الإنجليز قرروا البقاء فى مصر. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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