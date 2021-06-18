شوقى علام: يحرم الانضمام للجماعات الإرهابية مثل الإخوان وأصدرنا فتوى بذلك

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعى مع الإعلامى حمدى رزق فى برنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، بعد سؤال الإعلامى حمدى رزق عن معنى كلمة شيخ؟ التى يتم إطلاقها على أشخاص كثيرين دون تخصص، وذلك تعليقًا على ما قاله أحد دعاة السلفية فى شهادته بالمحكمة فى إحدى القضايا بأنه داعية وشيخ للعوام.

وأضاف علام، أن الإمام مالك قال: "ما جلست للفتيا إلا بعد أن شهد لى سبعون من أهل هذا الفن"، وهو ما يؤكد أن أمر الإفتاء أمر خطير لا يمكن أن يتصدر له إلا المؤهلون لهذه المهمة.

وتابع المفتى: "ما تعلمناه فى الأزهر وهو متوارث فى جميع المحافل العلمية أن كلمة شيخ هى من أرقى الدرجات العلمية التى يصل إليها دارس علوم الدين، ولا يجب أن نطلقها إلا على من تأهل تأهيلًا علميًّا وفق منهجية ونظام قانونى".

وأشار مفتى الجمهورية، إلى أن هناك مجموعات تريد تحقيق أهداف معينة وشخصية، فتضفى هالة من القداسة على أشخاص معينة ويصفونهم بأسماء، مثل: العلامة، والنحرير وغيرهما، وفى نفس الوقت يطعنون فى العلماء المعتبرين والشخصيات العلمية المعتبرة ويقللون من شأنهم.

وعن تقسيم البعض أنفسهم إلى دعاة للمتدينين وآخرين للعوام وغيرهم لطلبة العلم كما قال الداعية السلفى فى شهادته، أكد فضيلة المفتى أن التخصص أمر مهم، والقائم بالإفتاء يخاطب كل من أراد الاستبصار لأمر ما، ونخاطب الكل بخطاب واحد وبشكل متساوٍ دون تفرقة.

ولفت الدكتور شوقى علام، النظر إلى أنه لا ينبغى أن يستعلى أحد بطاعته أو بعلمه، مستشهدًا بقول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "رُبَّ أشعث أغبر ذى طمرين لو أقسم على الله لأبره الله".

وعن عبارة "لحوم العلماء مسمومة" التى يتداولها البعض للدفاع عن غير المتخصصين ممن يمتهنون الدعوة دون تأهيل، أوضح مفتى الجمهورية أن هذا نوع من إضفاء القداسة على شخص ما، وأنه من العجيب أن هؤلاء لديهم ازدواجية، فهم يطلقون هذه العبارة لصالح أتباعهم، وفى المقابل يسيئون إلى غيرهم من العلماء الحقيقيين.

أما عن مسألة ضرورة التمذهب بمذهب فقهى معيَّن فقال المفتى، إن ذلك يكون فى إطار المنهجية العلمية فى التعلم، فإنه يتم الالتزام بمذهب فقهى لدراسته ومعرفة قواعده الثابتة، فهى منهجيات فى سياق التعامل مع النص الشرعى للتعلم، مشيرًا إلى أن الأفراد العاديين ليس لزامًا عليهم الالتزام بمذهب معين، وأن مصر بطبيعتها والأزهر الشريف قابل لاحترام الآخر وعدم إقصاء أحد.

وأشار فضيلته، إلى أن دار الإفتاء المصرية تأخذ بجميع المذاهب الفقهية، وتتخير منها ما يناسب أحوال الناس والواقع المتغير.

وسأل الإعلامى حمدى رزق، المفتى عن شرعية الانضمام إلى جماعة الإخوان، فشدد فضيلته على أنه يحرم الانضمام إلى الجماعات الإرهابية قولًا واحدًا، لافتًا إلى أن دار الإفتاء أصدرت فتوى تحرم فيها الانضمام إلى جماعة الإخوان، وبالتالى جميع الجماعات الإرهابية، لأنها منبثقة عنها.

ومن القضايا التى وردت فى شهادة الداعية السلفى فى المحكمة قضية الخلافة، وبيَّن فضيلة المفتى أن الخلافة هى أحد أسماء رئاسة الدولة وإدارة شؤون البلاد فى فترة زمنية معينة، وأن ما يقوم مقامها بأى اسم يغنى عنها.

وأوضح مفتى الجمهورية، أن منصب رئيس الدولة أو الملك أو الأمير أو السلطان وغيرها هى كلها أسماء تغنى الآن فى عصرنا عن اسم الخلافة.