الزمالك بطل كأس الكرة الطائرة.. خطف من الأهلي 3-2

توج فريق الزمالك بلقب كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3 /2 في نهائي كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 الذى انطلق فى السادسة مساءا على صالة القناة بالإسماعيلية
تعادل النادي الأهلي مع الزمالك 2 / 2 في عدد الأشواط ليلجأ الفريقين إلى شوط فاصل في نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 الذى انطلق فى السادسة مساءا على صالة القناة بالإسماعيلية ،
ونجح الأهلى فى التأهل إلى نهائى كأس مصر بالفوز على الإتحاد السكندرى بنتيجة 3/0 فى نصف النهائى على نفس الصالة ، بينما فاز الزمالك فى نفس الدور على طلائع الجيش بنتيجة 3/1 .
شهدت مباراة الأهلي و الزمالك في نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 الذى انطلق فى السادسة مساءا على صالة القناة بالإسماعيلية ، توقف المباراة لـ10 دقائق بعد مشادة بين لاعبي الزمالك و الأهلي ، ليتم إيقاف المباراة بعد اعتراض الجهاز الفني للناديين و اللاعبين على قرارات الحكم.
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