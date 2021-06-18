وصول أولى الرحلات الجوية لشركة SCAT إلى مطار مرسى مطروح

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار مرسى مطروح الدولى، اليوم الجمعة، أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة ''SCAT'' والقادمة من مطار أستانا بدولة كازاخستان، تحمل على متنها 183 راكبا، لتصبح بذلك أول الرحلات الخارجية لمدينة الرمال البيضاء' مرسى مطروح.





تم استقبال الطائرة فور وصولها بتقليد رش المياه، كما يسر فريق العلاقات العامة بالمطار إجراءات الوصول والتأكد من وجود تحليل pcr لدى الركاب، مع تطبيق الضوابط الصحية والوقائية على جميع الركاب. فضلاً عن الالتزام بالتباعد الاجتماعى حفاظًا على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.

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