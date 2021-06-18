أسقف البحر الأحمر: قداس أسبوعى باللغة الإنجليزية بأحد كنائس الغردقة

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، تنظيم قداس أسبوعى باللغة الإنجليزية بأحد كنائس مدينة الغردقة، نظرا لطبيعة محافظة البحر الأحمر كونها محافظة ساحلية جاذبة للسياحة الأجنبية.





يأتى ذلك كفرصة للسياحة الوافدة إلى المدينة للمشاركة فى صلوات القداس باللغة الإنجليزية، إلى جانب الأجانب المقيمين بالمدينة وأيضًا لخدمة أبنائنا من الجالية المصرية المقيمة بالخارج، والتى تتواجد بمدينة الغردقة لقضاء إجازتهم السنوية. وفى نفس السياق، أعدت الكنيسة "خولاجى" أى كتاب صلوات القداس باللغتين الإنجليزية والروسية.

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