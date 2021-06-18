وزير الأوقاف يعتمد الإصدار الأول من مجلة وقاية

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إصدار العدد الأول من مجلة "وقاية" بعنوان "الحرائق والحد من مخاطرها"، من إعداد الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابعة للإدارة المركزية للشؤون الاستراتيجية بديوان عام وزارة الأوقاف.





يأتى الإصدار فى إطار عزم الوزارة، إصدار كتيبات تثقيفية توعوية إرشادية للحد من المخاطر سواء البيئية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية، وفق محاور التنمية المستدامة، ونحو مستقبل أكثر إشراقًا لمصرنا الحبيبة.

وتهدف المجلة إلى الإسهام فى توفير بيئة آمنة، وزيادة الوعى والمعرفة بمدى أهمية إتباع إجراءات السلامة تفاديًا لمنع حدوث أى إصابات أثناء وقوع الحرائق، والتأكد من معرفة جميع العاملين بالإجراءات المتبعة فى حالات الطوارئ، والتعرف على المعدات المستخدمة فى مكافحة الحريق وكيفية استخدامها ومعرفة الوسائل والطرق السليمة للإخلاء.

وأما عن الموضوعات التى تناولتها المجلة، فجاءت على النحو التالى: أهم أسباب الحرائـق، والعوامل التى تساعد على انتشار الحريق حين حدوثه، وأنواع الطفايات المستخدمة فى الحرائق، وخطوات استخدامها، والمخاطر التى قد تنتج عن الحريق، ويوضح الكتاب الأخطاء الشائعة عند مكافحة الحريق باستخدام الطفايات اليدوية، ثم يحدد الكتاب إجراءات السلامة والوقاية من الحريق قبل وأثناء وبعد الأزمة، مع إيضاح إجراءات السلامة والوقاية والإسعافات الأولية للحروق.

وتم مراجعة المجلة بالاشتراك بين وزارة الأوقاف وكل من، متخصصين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بقطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر – مجلس الوزراء، متخصصين بالحماية المدنية- قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، متخصصين بمستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف.

ومن المقرر نشر هذه النسخة إلكترونيًّا وطبعها كملحق مع العدد القادم من مجلة "منبر الإسلام" التى يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.