أسقف طما يدشن أيقونات ويرسم شمامسة جدد

جدة - نرمين السيد - شارك فى الصلوات مجموعة من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة والمكرسات وجموع الشعب. كما دشن الأنبا إسحاق، أثناء قراءة البولس مجموعة من الأيقونات، وعقب صلاة الصلح شارك فى رسامة 11 شماسا فى رتبة القارئ و3 فى رتبة المرتل على مذبح كنيستى الشهيد مار جرجس والأمير تادرس بالعزبة المستجدة. وشارك فى تعميد ثلاثة من أبناء الإيبارشية.

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