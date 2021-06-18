فيديو.. الطاهرى: البلد اللى كانوا بيحلموا يحاصروه نوره غطى العالم

جدة - نرمين السيد - وأوضح فى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، على فضائية إكسترا نيوز: "البلد اللى كان بعد يونيو 2013 كان فيه ناس بيحلموا إن هى تبقى محاصرة نورها مالى الدنيا شرق وغرب، وده نور التأثير". وأضاف: "الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه المسؤولية، غيّر الحركة النشطة على الدوائر التقليدية للسياسة الخارجية لمصر، سواء الدائرة الإفريقية، أو العربية، أو المتوسطية، أو الأمريكية، ودائرة العالم الإسلامى، أضاف دوائر حركة نشطة جديدة للسياسة الخارجية، مثل دائرة شرق المتوسط، وأيضا العلاقات مع القوى الناشئة مثل الهند".

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