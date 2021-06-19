القصبى فى ضيافة الأعلى للإعلام.. وكرم جبر: مصر والسعودية محور الحراك العربى

جدة - نرمين السيد - فى بداية الجلسة رحب الكاتب الصحفى كرم جبر، بالحضور، مؤكدًا أن الأجواء مهيأة حاليا للبدء فى فترة من العلاقات المصرية السعودية الغير مسبوقة تدعمها مظلة سياسية متفاهمة بين قائدى البلدين، فالقاهرة والرياض هما محور الحراك العربي، وبدونهما لن يبث الروح فى العمل العربى.

وأضاف: "كنت فى زيارة للسعودية منذ أيام والتقيت فيها بوزير الإعلام، وقمنا بوضع مشروع للتعاون بين البلدين وهناك الكثير من التفاصيل سيتم إعلانها عقب التصديق عليها".

أشاد جبر بالعلاقات التاريخية المتينة التى تربط مصر والسعودية مؤكداً أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإعلام هى ضرورة ترسيخ العلاقات الطيبة بين مصر وشقيقاتها الدول العربية، والعمل على وحدة الصف وإبراز الجوانب الإيجابية والابتعاد عن أسباب الخلاف، وأن يمد الإعلام جسور التشاور والتواصل والحوار وتبادل الرؤى فى مختلف القضايا التى تخدم المصالح المشتركة بين البلدين، ومساندة القضايا العربية والإسلامية بما يقرّب بين الدول والشعوب.

ومن جانبه، رحب المهندس عبدالصادق الشوربجي، بالحضور مؤكدًا أن العلاقات المصرية السعودية هى علاقات وثيقة ممتدة على مدار التاريخ.

فيما عبر حسين زين عن سعادته بزيارة وزير الإعلام والسفير السعودى والوفد المرافق لهم لمبنى ماسبيرو، مضيفا أن هناك الكثير من البروتوكولات التى تربط بين ماسبيرو والسعودية على الشقين المرئى والمسموع، وإن شاء الله يكون هناك الكثير من التعاون.

ومن جانبه أكد الدكتور ماجد عبدالله القصبى وزير الإعلام والتجارة السعودى، سعادته بوجوده فى مصر، مؤكدًا أنه يتشرف بأن تكون بلدة الثانية كونها لها مكانة خاصة عند السعوديين وخصوصا الشباب، الذين تربوا على أن أساتذتهم فى المدرسة مصريين، وأنها الآن تمر بمرحلة بناء ونهضة شاملة وتنفذ خطة طموحة يتولاها الرئيس السيسى بنفسه ويعاونه فريق كفء من الوزراء والمسئولين".

وأضاف أنه كذلك فالبصمة الثقافية التى تركتها مصر على مدار التاريخ فى قلوب السعوديين كبيرة جدًا، فالجميع كان يحب صوت أم كلثوم، وكذلك المسرحيات والأفلام المصرية، واللكنة المصرية دخلت جميع الشعوب وخاصة السعوديين، مما جعل هناك ارتباط خاص بين السعودية ومصر، والتليفزيون المصرى طول عمره داخل البيوت السعودية وكذلك الإذاعة المصرية.

وقال القصبى إن مصر خاضت مخاض صعب، ودخلت مراحل تاريخية وظروف صعبة، إلا أن هناك حراك جدى ملموس فى مصر وهناك بوصلة للتطور والتقدم على الطريق الصحيح، وكلنا نعرف أن المشوار طويل لكن المهم العزيمة والإرادة والانجازات على الأرض أكبر دليل على ذلك، كذلك نشيد بالنمو الذى يحدث فى مصر رغم كل الظروف وهناك تحسن فى وضع العملة والمخزون المالي، مضيفًا أن مصر مبروكة بأهلها وطيب أهلها.

وأوضح أن العلاقات المصرية السعودية قوية جدًا، فهمها كالعينين فى الرأس الواحدة، ومصر هى السد الاحترازى للوطن العربى أجمع، وهناك تفاهم كبير بين قيادات الدولتين، مضيفًا التاريخ يؤكد أن الشيطان لن يستطيع أن يدخل بين المصريين والسعوديين والعلاقات وطيدة للغاية بين الطرفين، ولا غنى لمصر عن العرب ولا غنى للعرب عن مصر.

وأبدى القصبى رغبته فى فتح مجالات التعاون المشترك بين وسائل الإعلام فى الدولتين، وأن تتوحد جهودهما لخدمة القضايا التى تهم العالم العربى والإسلامي، وأن تعمل على تنفيذ شراكة استراتيجية بين المؤسسات الإعلامية فى البلدين، وأن نبنى علاقات مؤسسية واضحة، وقال أنه سيكون هناك تنسيق خلال الأيام القادمة لوضع برامج محددة إعلامية وتدريبية بمدد محددة، لتكون انطلاقة إعلامية مشتركة، وسيكون هناك زيارات متبادلة هامة.

وحول الملفات الإقليمية، أكد القصبي، أن السعودية هى أكبر داعم لليمن ولشعبها، وأنها لا تريد إلا استقرار الأوضاع فى اليمن، ونعمل على تهدئة الأوضاع، والشعب السعودى واليمنى أشقاء ويوجد بالسعودية ما يقارب المليون يمني، وعن إيران أكد أن إيران تحاول تصدير أفكار منسوبة زورًا للإسلام وأنها تعادى السعودية منذ زمن بعيد، رغم أن السعودية تتعامل معها بكظم الغيظ ومدت لهم يدها أكثر من مرة.



وحول ملف إثيوبيا، أكد أن السعودية داعمة لحقوق مصر المائية، وأنه يقوم بإثارة الأمر خلال لقاءاته مع سفراء الدول المختلفة لأن الأمر يعد استفزاز فعلى لمصر، مضيفًا أن أمن مصر من أمن السعودية، والسعودية كانت وما زالت داعمة ومؤمنة بحقوق مصر المائية، وقال: أرجو أن تفوز السياسية والدبلوماسية ويحل الأمر قريبًا.

وأضاف أن السعودية تتفهم التقارب المصرى التركى الحالي، مضيفًا أن مفهوم السياسية أنه لا عدو فى السياسة ولا كره ويجب أن نكيف أنفسنا مع المستجدات.

وأشار إلى أنه يجب الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين مصر والسعودية، ويجب أن يكون هناك تعاون مشترك خلال الفترة القادمة، وسيكون هناك ملتقى سنوى إعلامى مصرى سعودي، يتم خلاله وضع ورقة عمل إعلامية مشتركة، يأتى على رأسها الإعلام الرقمى والإنتاج الإعلامى المشترك.

وحول الحج، قال القصبى إن العالم تغير بالكامل بعد كورونا، وأصبحت الصحة عملة عالمية والوعى الصحى زاد والمواصفات الصحية زادت، مضيفًا أن من مصلحة السعودية عودت إقامة شعائر الحج مره أخرى، لكن جائحة كورونا صعبت الأمر باعتباره عدو خفى سريع الانتشار مميت متحور ولا ينبغى أن يصبح الحج وسيلة لانتشار الفيروس.

ومن جانبه، عبر السفير أسامة النقلى عن سعادته بتواجده فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مضيفًا أن آخر مرة زار فيها السعودية كان فى ضيافة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد رحمه الله، وأنها مناسبة جيدة للترحم على هذا الرمز الرفيع الذى استطاع أن يضع اسمه فى قائمة كبار مفكرى مصر.

وأضاف أنه يوجد ما يقارب الـ 70 اتفاقية وبروتوكول تعاون ومذكرات تفاهم بين الجهات المختصة فى البلدين، قائلًا: أن ذلك ما يؤكد على استراتيجية العلاقات المصرية السعودية، وهناك تواصل دائم بين الوزراء المصريين والسعوديين لتعزيز التعاون بين البلدين فى كافة القطاعات.

وقال إنه قد تكون هناك بعض السحب التى مرت على العلاقات المصرية السعودية الوثيقة الممتدة على مر التاريخ، إلا أن هذه السحب لا تستمر طويلًا وتنتهى بالمطر الذى يأتى بعده الخير والبركة على البلدين الشقيقين، مضيفًا أنه عندما نتحدث عن مصر، فمصر جاءت إلى السعودية بأطبائها ومثقفيها قبل أن نسافر اليها، وعندما سافرنا إلى مصر شعرنا بأننا لم نغادر بلدنا، فأكبر جالية مصرية مقيمة خارج مصر موجودة فى السعودية، وأكبر جالية سعودية خارج السعودية فى مصر.

وأشار إلى أن ذلك أكبر دليل عن متانة العلاقات بين شعب البلدين، فلا يمكن أن تجبر أى إنسان أن يعيش فى مكان دون أن يكون يحبه، لذلك فالمصريون يحبون السعودية، والسعوديين يحبون مصر، ويشعرون أنها بلدهم الثانية.

ومن جانبه رحب الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار، بالحضور، مؤكدًا أن العلاقات المصرية السعودية قوية ومتينة ولن يدخل بينهما الشيطان، وأن أكبر دليل على الصورة الأخيرة التى جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسى والأمير محمد سلمان ولى العهد السعودي، مضيفًا أنه يجب أن يكون هناك تبادل للخبرات والرؤى بين الإعلام فى البلدين من خلال خطوات ملموسة للوصول للمصلحة المشتركة.

وطالب الكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، بوجود مشروعات إعلامية مشتركة على أرض الواقع، يكون العاملين فيها من البلدين.

وقال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير الدستور، إن المصريون تركوا بصمة ثقافية فى السعودية من خلال تواجدهم وعملهم هناك كأساتذة فى المدارس وأطباء، ولذلك يجب أن يكون هناك برنامج للزيارات المتبادلة بين كتاب وإعلاميين، حتى يكون هناك حوار مفتوح بين النخبتين فى البلدين.

وأكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، على قوة العلاقات بين البلدين، واصفًا إياها بالكبيرة على جميع المستويات، مضيفًا أن السعودية تشهد تحولات على كافة المستويات وهو ما سينعكس على مصر، مطالبا بوجود مشروعات إعلامية مشتركة بين البلدين.

وأكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن مصر والسعودية يلعبان دورًا كبيرًا فى المنطقة، متسائلًا عن كيفية تعامل السعودية مع قرارات الإدارة الأمريكية برفع الحوثيين من القوائم الإرهابية وكذلك وقف تصدير بعض الأسلحة للمملكة، وإلى أى مدى تمضى الأمور فى اتفاق الرياض.

وقال الكاتب الصحفى أحمد باشا، رئيس تحرير روز اليوسف، أن هناك تقصير من جانب الإعلام فى الدولتين فى تسويق ما يحدث على أرض الواقع والتطور الكبير الذى تشهده مصر والسعودية، وذلك لعدم وجود صحفى سعودى فى الجرائد المصرية والعكس، مطالبًا بتطوير التعاون بين الإعلام فى البلدين.

فيما تساءل الكاتب الصحفى وليد طوغان رئيس تحرير صباح الخير عن تطورات الأوضاع فى اليمن، وكيف تتعامل السعودية مع الحوثيين.

وطالب الكاتب الصحفى عبدالرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، بأن تكون هناك حالات معايشة بين الصحف المصرية، حتى يصل الإعلام لمرحلة الانصهار والتى وصل إليها الشعبيين حتى أصبحا شعبًا واحدة، مضيفًا أنه رغم التقارب بين أبناء البلدين إلا أن الإعلام لا يجسد ذلك.

وأكد الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متانة العلاقات المصرية السعودية، مسترشدًا بكلمة الدكتور ماجد القصبى وزير الإعلام السعودي، من أن مصر والسعودية عينان فى رأس واحدة، وتساءل عن كيفية تعامل السعودية مع التحديات التى تواجهها مثل التحدى التركى والإيراني.

فيما طالب الكاتب الصحفى ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائى وبوابة الأهرام، بزيادة التعاون بين الإعلام فى البلدين، مضيفًا أنه يجب أن يكون على رأس ذلك التعاون مجال الإعلام الرقمي.

وأكد الكاتب الصحفى صالح الصالحى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المواقف الإيجابية بين مصر والسعودية كثيرة، وأن المصريين لن ينسوا موقف الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز آل سعود أثناء حرب 1973، فالسعودية لها واقع وحب ومكانة خاصة فى قلوب المسلمين أجمع والمصريين بشكل خاص، وطالب بأن يكون هناك إنتاج إعلامى مشترك.

وقال محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، أن العلاقات بين البلدين استراتيجية، والأهم فى وقتنا هذا هو صناعة الاستقرار والتى تحتاج إلى الإعلام لذلك يجب التعاون بين البلدين فى كافة المجالات الإعلامية، مطالبًا بأن يكون للسعودية دورًا فى إعادة إحياء إذاعة صوت العرب وأن يكون هناك تعاون مشترك بين الإذاعة المصرية والسعودية.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، أن الشائعات أحد الأسلحة الخطرة التى تواجه البلدين، وذلك بسبب ندرة المعلومات، مضيفًا أننا نحتاج لتعاون مشترك من خلال وجود مرصد مصرى سعودى لرصد الشائعات ومواجهتها، وأكد أنه يتمنى مع احتفالات مؤسسة الأهرام بمرور 145 سنة على صدور جريدة الأهرام، أن تستضيف المؤسسة أول منتدى للإعلام الرقمى بين البلدين.

وأكد الكاتب الصحفى عصام كامل رئيس تحرير فيتو، على قوة العلاقات المصرية السعودية، مضيفًا أنه يجب زيادة التعاون فى المجال الإعلامى ليصل لنفس مرتبة العلاقات قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقال الكاتب الصحفى وائل لطفى رئيس تحرير الدستور، إنه يجب أن يكون هناك تعاون و تكامل أكبر بين إعلام البلدين لمواجهة التحديات التى تواجه مصر والسعودية.

ومن جانبها أكدت الإعلامية رانيا هاشم عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن العلاقات المصرية السعودية قوية جدًا وممتدة على مدار التاريخ، وأن المصريون يعتبرون السعودية بلدهم الثانية وكذلك السعوديين الذين يعتبرون مصر هى بلدهم الثانية، وتساءلت عن عودة إقامة شعائر الحج.

وأشارت نائلة فاروق رئيس التلفزيون المصري، إلى تميز العلاقات المصرية السعودية على مدار التاريخ بالقوة والمتانة، مضيفة أنه يجب أن يكون هناك تعاون إعلامى أكثر فى كافة المجالات من تلفزيون وإذاعة، ويجب أن يكون هناك عمل إعلامى مشترك بين البلدين الشقيقتين.

ومن جانبهم، اتفقت أميرة سالم رئيس قطاع الأخبار، ومايسة على رئيس قطاع الهندسة، على ضرورة وجود تعاون مشترك بين مصر والسعودية فى مجال الإعلام، وأن يتم تبادل ونقل الخبرات بين العاملين فى المجال الإعلامى فى البلدين.