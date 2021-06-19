وقف التأشيرات المؤقتة للمسافرين إلى مطار أديس أبابا بإثيوبيا

قالت مصر للطيران، فى تنويه لها منذ قليل، إنه فى ضوء التعليمات الواردة من السلطات المختصة بدولة إثيوبيا فإنه اعتبارا من منتصف ليل اليوم 18 يونيو الجارى سيتم وقف العمل مؤقتا بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية لجميع الركاب المسافرين إلى مطار أديس أبابا.
وأوصت مصر للطيران، عملائها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية وضوابط السفر والتى يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الإلكترونى لمصر للطيران.
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