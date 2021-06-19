انت الان تتابع تفاصيل خبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي زيادة أسعار السكر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا، أوضح فيه أن ما ورد بشأن ارتفاع أسعار السكر التمويني في المجمعات الاستهلاكية غير صحيح تماما.

وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية الكثير من الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض مواقع التواصل الاجتماعي وفيسبوك وبعض المواقع الإلكترونية، تشير إلى ارتفاع أسعار السكر التمويني في المجمعات الاستهلاكية، وهو ما نفته الحكومة الجمعة، في بيان مهم وعاجل.

وأكدت وزارة التموين في البيان الصادر عدم صحة ارتفاع أسعار توريد السكر في المجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعاره عالميا، كما أن هناك استقرارا في أسعار السكر سواء المحلي أو المستورد.

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن اتصاله بوزارة التموين والتجارة الداخلية في ظل ما تردد عن ارتفاع أسعار توريد السكر في المجمعات الاستهلاكية، تزامناً مع ارتفاع أسعاره عالمياً والتي بدورها نفت هذا الخبر.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التحقيق في الدقة والموضوعية في نشر الخبر، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى نشر الإشاعات بين المواطنين.

وناشد جميع المواطنين، في حال وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع الغذائية الأساسية في المحافظات، الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.