فيديو .. متحدث الصحة يتحدث عن جهود الوزارة فى تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم تأمين امتحانات الثانوية العامة فى العام الماضى ومرت بنجاح، وهو ما دفعنا إلى خوض التجربة مرة أخرى، ويتم إعادة فتح المؤسسة التعليمية مع بداية العام الدراسى 2021.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، أنه فى الشهور الأخيرة وبعدما أصبحت لقاحات كورونا متوفرة سواء محلياً أو عالمياً واهتمام القادة السياسية بإتاحة اللقاحات فى الدولة المصرية بكميات كبيرة، تم البدء فى تطعيم الفئات الأكثر عرضة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. وأكد مجاهد أن وزارة الصحة عملت على تطعيم كافة العاملين بالتعليم والتعليم العالى. وقال مجاهد، إننا حصلنا كحكومة مصرية على ثقة فى تنظيم الأحداث سواء الصحية أو التعليمية أو الرياضية. وأضاف مجاهد، أن مصر شهدت عددا كبيرا من الوفود المحلية والأجنبية فى العديد من الأحداث مثل كأس العالم لكرة اليد، بالإضافة إلى الكثير من المهرجانات والأنشطة الثقافية. وأشار إلى أن كل هذه الأحداث مرت بسلام بفضل وضع خطة وقائية محكمة تشمل كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتاً إلى أنه عند تطبيق الخطة الوقائية بشكل محكم فإنها تمثل فارقا كبيرا، مؤكداً أن كل هذا بدعم القيادة السياسية بالإضافة إلى مساعدة المواطنين بالالتزام بتطبيق تلك الإجراءات.

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