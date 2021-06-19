فيديو.. أحمد الطاهرى: انتصر السيسى وخسرت كل مراكز البحث الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وفى حلقة اليوم من برنامج "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أوضح الطاهرى: "قبل إعلان الرئيس السيسى ترشحه للرئاسة، نظم معهد ماكين للدراسات السياسية والاستراتيجية ندوة بحثية، بعد 3 أشهر من ثورة 30 يونيو قبل حتى ما يبقى فيه مطالبات للرئيس بالترشح، كان المتحدثين فيها الباحثة ميشيل دن، وتحمل عداء عجيب لفكرة الدولة المصرية، يعنى تكوين الدولة الصلبة لا تروق لها".
وتابع: "كان موجود كمان رئيس تحرير الرأى فى واشنطن بوست، المشهد كان عبارة عن مسرح يجلس عليه المتحدثين وخلفهم شاشة عرض، وأغلب الحضور كانوا من الشرق الأوسط".
وواصل الطاهرى سرد ما حدث فى الندوة قائلا: "بدأت الندوة بعرض صورة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر على الشاشة، وبدأ المتحدثون توجيه كلام صعب له ولفترته وخطورته على إسرائيل، وبعدها مباشرة تم عرض صورة القائد العام للقوات المسلحة وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وعلقت المتحدثون عليها قائلين لا يجب السماح بميلاد ناصر جديد فى مصر".
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