مصر للطيران : قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات يشمل كل الجنسيات

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر مسئولة بشركة مصر للطيران، إن قرار دولة إثيوبيا بشأن وقف العمل بتأشيرات الدخول الإلكترونية، يسرى على جميع الجنسيات وعلى جميع شركات الطيران التى تسير رحلات إلى مطار أديس أبابا.





كانت شركة مصر للطيران، قالت إنه اعتبارا من منتصف ليل 18 يونيو سيتم وقف العمل مؤقتاً بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية لجميع الركاب المسافرين من جميع الجنسيات. وقالت الشركة إن ذلك يأتى فى ضوء التعليمات الواردة من السلطات المختصة بدولة إثيوبيا . ونبهت على جميع شركات الطيران إلى مطار أديس أبابا مؤقتاً طبقا لنظام الجوازات لمطار أديس. وأوضت مصر للطيران عملائها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية وضوابط السفر والتى يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الإلكترونى لمصر للطيران.

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