طفرة كبيرة في علاج مرض السكر.. عقار تروليسيتي الجديد لعلاج السكر بحقنة واحدة في الأسبوع

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الأمين العام للجنة القومية للسكر بوزارة الصحة عن طرح عقار تروليسيتي الأمريكي الجديد لعلاج مرضى السكر، وأشار إلى أن العلاج الجديد هو طفرة كبيرة في علاج مرضى السكرى، مؤكداً أن العلاج تم إنتاجه من شركة إيفا فارما وهي الشركة الوكيلة للشركة الأمريكية “ليلي” والتي لها باع كبير في ابتكار أدوية وعلاج مرض السكر.

عقار تروليسيتي الجديد لعلاج السكر بحقنة واحدة في الأسبوع

وأشار الدكتور هشام الحفناوي إلى أن تروليسيتي الجديد يعالج السكر بحقنة واحدة في الأسبوع، والعقار يطرح في الصيدليات بـ2000 جنيه لسعر العبوة التي تحتوي على 4 حقن من عقار تروليسيتي.

وأوضح الحفناوي أن عقار تروليسيتي هو الأول من نوعه والوحيد من ناحية مساعدته للبنكرياس على إفراز الأنسولين، كما أنه يستخدم بواسطة إبرة على هيئة القلم، وأن الحقنة تعطى مرة واحدة في الأسبوع، ويحافظ طوال الأسبوع على مستوى السكر في الدم.

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وأضاف الحفناوي أن تروليسيتي الجديد يقلل من نوبات نقص السكر في الجسم، ويحمي من المضاعفات التي قد يسببها السكر للقلب والكلى، كما تم إجراء دراسة على 9 آلاف مريض بالسكر تناولوا “تروليسيتي”، وأظهرت النتائج تقليل درجة خطورة الإصابة بجلطات المخ والقلب بنسبة 12%، مقارنةً بالمرضى الذين يتلقون علاج السكر المعتاد.