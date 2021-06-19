طقس اليوم : حار نهارا ورياح خفيفة .. عظمى القاهرة 34

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقسًا حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفًا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 34 21 الإسكندرية 29 20 وادى النطرون 31 21 طنطا 33 21 شبين الكوم 34 21 دمنهور 33 21 بلطيم 29 20 مطروح 28 21 السلوم 28 20 سيوة 38 21 بورسعيد 28 20 دمياط 28 21 الزقازيق 34 21 المنصورة 34 21 الإسماعيلية 34 20 السويس 34 21 العريش 29 19 رفح 29 21 رأس سدر 34 22 نخل 33 17 نويبع 35 25 طابا 32 20 كاترين 30 17 الطور 31 25 شرم الشيخ 36 26 الغردقة 36 25 مرسى علم 34 26 الفيوم 36 21 بنى سويف 36 21 المنيا 36 22 أسيوط 36 22 سوهاج 37 23 قنا 39 25 الأقصر 40 25 أسوان 40 25 إدفو 40 26 أبوسمبل 38 26 الوادى الجديد 38 26 شلاتين 35 26 أبورماد 34 25 حلايب 32 25 رأس حدربة 32 25

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