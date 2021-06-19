مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت عدة مباريات فى مختلف ملاعب العالم، علي رأسها مباراة الاهلي أمام الترجي التونسي فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويرصيد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة

يدخل منتخب المجر أمام نظيرة فرنسا والتي مكن المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1 Max.

تقام مباراة منتخب البرتغال أمام منتخب ألمانيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max.

تقام مباراة منتخب إسبانيا أمام منتخب بولندا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي أمام نظيرة الترجي التونسي، والتي من المقرر أن تقام في تمام الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 1.

يدخل فريق الوداد المغرب أمام فريق كايزر تشيفز ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1.

جدول ترتيب الدوري المصري

حقق الزمالك الفوز علي فريق أسوان، بنتيجة ثلاث أهداف دون رد، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من إنطلاقة الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ستاد القاهرة الدولي، وفي نفس الجولة لعب الإسماعيلي مع غز المحلة، ليشهد ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز علي العديد من الإختلافات في ترتيب الجدول بعد مباريات في الدوري.

يتصدر نادي الزمالك ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق.

يحتل النادي المصري المركز الثاني في جدول المباريات برصيد 43 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق.

يقع فريق الأهلي المركز الثالث برصيد 41 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق.

حتل فريق سموحة المركز الرابع برصيد 40 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق.

يقع فريق الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 37 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق.

يحتل فريق إنبي المركز السادس برصيد 36 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق.

قع فريق مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق.

يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 34 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق.

يقع فريق بيراميدز في المركز التاسع برصيد 34 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريق.