الأربعاء.. القومى للبحوث الفلكية يحتفل باليوم العالمى للكويكبات

جدة - نرمين السيد - ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الأربعاء المقبل، احتفالية بعنوان "الكويكبات حقائق وأخطار"، بمناسبة اليوم العالمى للكويكبات والذى يوافق 30 يونيو من كل عام.





وتخلد منظمات وجمعيات المجتمع العلمى العالمى، فى ذلك اليوم ذكرى سقوط كويكب على الأرض، وحدث ذلك بمنطقة تونجوسكا فى سيبيريا عام 1908، ودمر الكويكب الصغير والذى يبلغ عرضه حوالى 40 مترًا، منطقة غير مأهولة بالسكان تقريبًا بحجم مدينة كبرى.

وبهذه المناسبة تنتشر الفعاليات فى جميع أنحاء العالم للتعريف بالكويكبات والمخاطر التى قد يشكلونها على كوكب الأرض، وما يمكننا القيام به لحماية كوكبنا والأجيال القادمة من آثار الكويكبات فى المستقبل.

وأعلن الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المعهد والجمعية العلمية للفلك والفضاء ومقرها المعهد، وبالتعاون مع الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، التابعة لجامعة الدول العربية، سينظم ندوة علمية يحاضر فيها نخبة من الفلكيين بمصر والدول العربية، ويشارك فيها علماء من المعهد القومى للبحوث الفلكية، ومكتبة الإسكندرية، ومرصد أوكايدمن بالمملكة المغربية، وستبث وقائعها على المنصات الإلكترونية وعلى صفحات المعهد المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعى.

وأشارت الدكتورة هادية سليم، رئيس الجمعية العلمية للفلك والفضاء، بأن الجمعية اعتادت فى تلك المناسبة ومنذ تدشينها تنظيم المحاضرات التوعوية وإقامة ندوات مجانية وتوثيق الاحتفالية بالصور والفيديوهات وبثها على الموقع العالمى للكويكبات لإبراز دور الفلكيين بمصر فى المشاركة بهذه الاحتفاليات.

وعلى صعيد آخر يتابع المعهد رصد الأجسام القريبة من الأرض من خلال التليسكوبات والأدوات الفلكية المتاحة لدى المعهد، ومنها مرصد القطامية الفلكى، وبالتعاون مع المعاهد والمراصد والجمعيات العلمية الفلكية على مستوى العالم لتحديث الأطالس الفلكية بتلك المعلومات.