وتخلد منظمات وجمعيات المجتمع العلمى العالمى، فى ذلك اليوم ذكرى سقوط كويكب على الأرض، وحدث ذلك بمنطقة تونجوسكا فى سيبيريا عام 1908، ودمر الكويكب الصغير والذى يبلغ عرضه حوالى 40 مترًا، منطقة غير مأهولة بالسكان تقريبًا بحجم مدينة كبرى.
وبهذه المناسبة تنتشر الفعاليات فى جميع أنحاء العالم للتعريف بالكويكبات والمخاطر التى قد يشكلونها على كوكب الأرض، وما يمكننا القيام به لحماية كوكبنا والأجيال القادمة من آثار الكويكبات فى المستقبل.
وأعلن الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المعهد والجمعية العلمية للفلك والفضاء ومقرها المعهد، وبالتعاون مع الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، التابعة لجامعة الدول العربية، سينظم ندوة علمية يحاضر فيها نخبة من الفلكيين بمصر والدول العربية، ويشارك فيها علماء من المعهد القومى للبحوث الفلكية، ومكتبة الإسكندرية، ومرصد أوكايدمن بالمملكة المغربية، وستبث وقائعها على المنصات الإلكترونية وعلى صفحات المعهد المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعى.
وأشارت الدكتورة هادية سليم، رئيس الجمعية العلمية للفلك والفضاء، بأن الجمعية اعتادت فى تلك المناسبة ومنذ تدشينها تنظيم المحاضرات التوعوية وإقامة ندوات مجانية وتوثيق الاحتفالية بالصور والفيديوهات وبثها على الموقع العالمى للكويكبات لإبراز دور الفلكيين بمصر فى المشاركة بهذه الاحتفاليات.
وعلى صعيد آخر يتابع المعهد رصد الأجسام القريبة من الأرض من خلال التليسكوبات والأدوات الفلكية المتاحة لدى المعهد، ومنها مرصد القطامية الفلكى، وبالتعاون مع المعاهد والمراصد والجمعيات العلمية الفلكية على مستوى العالم لتحديث الأطالس الفلكية بتلك المعلومات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأربعاء.. القومى للبحوث الفلكية يحتفل باليوم العالمى للكويكبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.