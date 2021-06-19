نبيلة مكرم: إمداد الشباب الدارسين بالخارج بمادة إعلامية للترويج لحياة كريمة

جدة - نرمين السيد - عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعا تشاوريًا عبر تطبيق زووم، مع أعضاء من مؤسسة حياة كريمة، وعدد من شباب الدارسين بالخارج.





جاء ذلك لبحث سبل مشاركتهم فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف تطوير المجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف المصرى، والعمل على الترويج لأهداف المبادرة وسط المجتمعات الدراسية الخاصة بهم فى الخارج، فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة ومؤسسة "حياة كريمة" لإشراك المصريين بالخارج فى تطوير قرى الريف المصرى، وتنسيق وتكامل الجهود المبذولة والتى تستهدف جودة حياة المواطن المصرى.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، إن وزارة الهجرة تسعى لمشاركة مختلف فئات المصريين بالخارج ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لما قد يمثلوه من دور فاعل وداعم فى سبيل تنفيذ أهداف المبادرة، وعلى رأسها الارتقاء بحياة المواطن المصرى البسيط فى قرى مصر الأكثر احتياجا، مضيفة أن شباب الدارسين بالخارج من بين الفئات الراغبة فى المشاركة بمبادرة "حياة كريمة" للعمل على الترويج للمبادرة خارجيا.

وذكرت وزيرة الهجرة، خلال حديثها، ما يتم من تعاون وتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" بشأن مشاركة المصريين بالخارج بالمبادرة، من بينها مشاركة الخبيرة المصرية "ليلى بنس" المتصدرة قائمة فوربس كأحد أفضل مستشارى إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، التى ستعمل لترتيب فاعلية إطلاق حملة تبرعات المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لما تقدم به الدكتور رفعت حليم راعى لجنة المساعدات الإنسانية بمجلس الجالية بدولة الكويت، من أفكار لتطوير عدد من قرى محافظة الفيوم، فى إطار المساهمة فى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية وتطوير قرى الريف المصرى.

وخلال اللقاء، استعرض أعضاء مؤسسة حياة كريمة الخطط والمشروعات التى تنفذها المؤسسة، وقدموا شرحًا وافيًا عن فكرة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من انطلاقها عام 2019 والقرى المستهدفة من خلال المراحل المختلفة من المبادرة ونوعية المشروعات الجارية فى كل قرية مثل تطوير محاور المرافق والبنية الأساسية، والتدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم، بجانب جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات الأكثر فقرًا.

وشمل العرض تسليط الضوء على مجموعة من المحاور والفئات التى تستهدفها مبادرة "حياة كريمة" ويمكن لشباب الدارسين بالخارج المشاركة من خلالها فى تنفيذ المبادرة، من بينها دعم الأشخاص الأيتام وذوى القدرات الخاصة والمرأة المعيلة، فئة الأطفال، بجانب إمكانية تقديم دعم عينى متمثل فى الأجهزة الطبية، والملابس المدرسية، وملابس والعاب الأطفال.

من جانبهم، أبدى الشباب الدارسين بالخارج، المشاركين فى الاجتماع، إعجابهم الشديد بما تقدم به أعضاء مؤسسة "حياة كريمة" من استعراض لأهداف المبادرة وما يتم تنفيذه على الأرض خلال مراحل المبادرة، مؤكدين على رغبتهم فى المشاركة لتنفيذ تلك الأهداف، والعمل على تقديم أفكار ومقترحات من شأنها دعم جهود القائمين على تطوير الريف المصرى.

وشهد الاجتماع الاتفاق على تزويد الموقع الرسمى لمركز وزارة الهجرة لحوار شباب الدارسين بالخارج MEDCE، بمنصة داخلية يمكن من خلالها الدارس بالخارج التسجيل للمشاركة فى تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" وحصر تخصصاتهم المختلفة بما يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة من قدراتهم، فضلا عن إتاحة المادة الإعلامية والفيديوهات والأفلام الخاصة بالمبادرة على الموقع، حتى يتسنى للدارسين بالخارج الاعتماد عليها فى الترويج لأهداف المبادرة على وسائل التواصل الاجتماعى.