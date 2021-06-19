فيديو.. النقل تستعرض آخر أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى

جدة - نرمين السيد - عرضت وزارة النقل، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، فيديو عن آخر أعمال التطوير والتوسعة للقوس الشمالى من الطريق الدائرى فى المسافة من تقاطع طريق الإسكندرية الزراعى حتى نفق السلام.





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