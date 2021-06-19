43 شركة تشارك في ندوة عن السلامة والصحة المهنية ببورسعيد

نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد ، ندوة حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، عن الحالات التى يتم فيها تحرير المحاضر الفورية للمنشآت ، وإعداد خطط الطوارئ ، حضرها 73 عاملاً ، من 43 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة في نطاق المحافظة .
وأكد السيد السنجابي مدير المديرية ، أهمية السلامة والصحة المهنية بالنسبة للعاملين بالمنشآت والمصانع ، مقدماً الشكر والتقدير للشركات المشاركة ، وعلى الدور الحيوي لها فى القطاعات المختلفة لدعم الاقتصاد القومي ، وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .
في المحاضرة الأولى قامت رضا عبد السلام ، بشرح كيفية تحرير المحاضر الفورية الكيميائية ، للشركات التى تقوم بمخالفات دون الرجوع منها إلى دليل الإجراءات والقانون ، وتم تحديد المسئولية بالمواعيد القانونية للإبلاغ عن الحوادث الجسيمة والأمراض المهنية وتسليم الاحصائيات نصف السنوية للمكتب المختص .
وتناول الشق الثاني من الندوة ، كيفية إعداد خطط الطوارئ لكل منشأة على حدة ، القاه الكيميائي أحمد عبد الفتاح ، حيث ركز على الهدف الأساسي من إعداد تلك الخطط ، وتم التنويه على عناصر الخطة ، والاحتياطات التى يجب إتخاذها من قبل الشركات لحماية العنصر البشري .
واختتمت الندوة بكلمة من مدير المديرية ، وجه من خلالها رسالة لحث كافة المنشآت على الاهتمام بتوعية العمال بداخلها في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، مشيراً إلى أهمية تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بكل منشأة للحفاظ على الأمن الاقتصادي للمنشآت .
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