ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم السبت..تعرف على التفاصيل

/636305/ارتفاع-بدرجات-الحرارة-اليوم-السبتتعرف-على-التفاصيل

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة اليوم في مصر على أغلب الأنحاء، حيث تصل درجة الحرارة إلي 40 درجة مئوية، ويتوقع أن تستمر الحرارة في الإرتفاع خلال حالة الطقس غدًا الأحد .

دوت الخليج يعرض بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على أنحاء جمهورية مصر العربية

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية ،أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر الابيض المتوسط من خفيف إلي معتدل ويكون الموج من متر إلي متر ونصف، وإتجاه الرياح من شمالي شرقي إلي شمالي غربي.

البحر الاحمر

كما يتوقع أن يكرون هناك أضطربات بحالة البحر الأحمر، ويصل ارتفاع الموج بين 3 إلي 5 أمتار، والرياح شمالية غربية، إضافة إلى أن حركة الملاحة البحرية مضطربة فى خليج السويس، وتكون سرعة الرياح من 60 إلي 70 كيلو متر لكل الساعة.

حركة الرياح

يكون اتجاه الرياح بشكل عام شمالي غربي،ما عدا القاهرة فتكون الرياح شمالية شرقية، وسرعتها بين 14 و18 عقدة،و تنشط الرياح اليوم السبت على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعةاليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة في القاهرة غدُا 34-21

الإسكندرية 29-20

بلطيم 29-20

الزقازيق 34-21

طنطا 34-21

شبين الكوم 34-21

دمياط 28-21

المنصورة 34-21

دمنهور 33-21

سيوة 38-21

السويس 34-21

الإسماعيلية 34-20

الغردقة 36-25

العريش 29-

21 شرم الشيخ 36-26

مطروح 28-21 درجة

الفيوم 36-21

الأقصر 40-25

المنيا 36-22

بنى سويف 36-21

أسوان 40-25

إدفو 40-26

سوهاج 37-23

أسيوط 36-22

قنا 39-25

أبوسمبل 38-26

الوادي الجديد 38-26 درجة