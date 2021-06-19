تذبذب فى أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت، تبذبًذا فى بعضض الانواع حيث استقرت أسعار الفلفل، وارتفعت البسلة والفاصوليا، كما تراجعت أسعارالبصل والباميا والثوم، كما زادت حركة البيع والشراء من قبل المواطنين، على الفاكهة والتي شهدت ثباتًا هي الآخر منذ تعاملات اليوم.

يرصد موقع دوت الخليج اسعار بعض انواع الخضروات ووالفاكهة فى السوق المصر اليوم السبت بيان بأسعار الخضروات البصل 2 جنيه. الثوم 8 إلى 25 جنيها للكيلو. الخِيار من 2 إلى 6 جنيهات للكيلو. الباميا من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو. الكوسة من 2.5 إلى 6 جنيهات للكيلو. الطماطم من 1.75 إلى 5 جنيهات للكيلو. البطاطس من 1.5 إلى 5 جنيهات للكيلو. الجَزر من 1.5 إلى 4 جنيهات للكيلو. البسلة من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو. الفاصوليا من 3 إلى 6 جنيهات. الورق عنب 20 جنيها للكيلو. السبانخ من 3 إلى 4 جنيهات للكيلو. الباذنجان بلدي من 2 إلى 4 جنيهات. الفلفل البلدي من 2.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو. الملوخية من 1.5 إلى 5 جنيهات للكيلو. بيان بأسعار الفاكهة البرتقال من 2 إلى 7 جنيهات للكيلو. الليمون ما بين 15 إلى 30 جنيها. التفاح من 15 إلى 25 جنيها للكيلو. التفاح البلدي 15 جنيها للكيلو. البطيخ من 5 إلى 10 جنيها للكيلو. الجوافة من 6 إلى 20 جنيهات للكيلو. المانجو من 15 إلى 25 جنيها للكيلو. الفراولة من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو. الموز من 8 إلى 12 جنيهات للكيلو. الخوخ البلدي من 6 إلى 8 جنيهات. الكمثرى 30 جنيها للكيلو. العنب سجل 8 جنيهات للكيلو. المشمش سجل 15جنيها للكيلو. الكنتالوب سجل 7جنيهات للكيلو. البرقوق سجل35جنيها للكيلو. الأفوكادو سجل 40 جنيها للكيلو.

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